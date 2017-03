Los Ángeles – A sus 18 años, Rebbeca Marie Gómez, conocida como Becky G, puede presumir de haberse convertido en una de las primeras superheroínas latinas del séptimo arte, algo que ha logrado con su participación en el filme “Power Rangers”, que sale el viernes, 24 de marzo.

“Es lo más estupendo del mundo”, dijo la joven en una entrevista con Efe. “Para mí es un verdadero honor y una bendición”, afirmó la artista mexicano-estadounidense.

“Como latina, estoy muy orgullosa de nuestra cultura y muy feliz de poder llevar nuestras tradiciones a un reparto tan rico y diverso como este. Me encantó el reto”, agregó.

Esta adaptación cinematográfica de la popular serie infantil creada en 1993 cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de dólares para contar cómo cinco adolescentes, plagados de problemas en su día a día, son elegidos por el destino para unirse, emplear sus nuevos poderes y proteger el mundo de la malvada alienígena Rita Repulsa (Elizabeth Banks).

Dirigida por Dean Israelite (“Project Almanac”), el filme cuenta en su reparto con Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G y Ludi Lin, además de las voces de Bill Hader y Bryan Cranston.

Tanto es así que de las dos horas de la película, alrededor de hora y media se destina a explicar cómo los protagonistas obtienen sus poderes y aprenden a ponerlos en práctica, todo ello mientras se conocen los unos a los otros y se trazan los problemas típicos de la adolescencia que les afectan.

“Tomamos la serie como base y construimos sobre ella para hacer algo propio. La película tiene una nueva identidad para las nuevas generaciones”, indicó Becky G, que encarna en la cinta a Trini, una adolescente misteriosa, afectada por las constantes mudanzas de sus padres, que se convertirá en la Power Ranger amarilla.

Su personaje es una chica solitaria y contemplativa en busca de amigos que le hagan sentir bien consigo misma.

Vengo del mundo musical en el que parece que todo es genial y glamoroso, así que me alegro porque Trini es todo lo contrario a lo que la gente espera de mí”, afirmó la artista, que en 2015 ya apareció en dos capítulos de la serie “Empire” tras una carrera musical con éxitos como ‘Can't Get Enough’, junto a Pitbull, o ‘Becky from the Block’.

“Actuar es algo que siempre me ha interesado, pero hasta ahora no he tenido mucha presencia porque quería establecerme primero como cantante. Ahora me ha llegado la oportunidad adecuada. Hice varias audiciones. Era un papel que anhelaba y lo conseguí finalmente”, declaró

La joven angelina, que cuenta con más de 14 millones de seguidores (denominados ‘Beasters’) en sus redes sociales, se caracteriza por su carácter extravertido y optimista, una cualidad que dejó clara cuando decidió que quería convertirse en una estrella de la música a pesar de que su familia, sin apenas dinero, vivía en el garaje de sus abuelos.

“Uno no puede controlar lo que le va a suceder, pero sí cómo te lo tomas. Siempre tuve claro lo que quería hacer, ¿y quién me dice que no podía ocurrir? Sabía que sería muy duro y me llevaría mucho tiempo, pero no iba a parar hasta lograrlo”, indicó.

“Hay que mirar siempre hacia adelante”, razonó. “Cuando se iban abriendo opciones, las vi como respuestas del universo diciéndome que estaba en el camino correcto. Si no hubiera pensado así, hoy no estaría donde estoy”, añadió.

Este año la artista lanzará su primer álbum en español, del cual ya ha avanzado su primer sencillo: “Todo cambió”.

“Soy tan mexicana como estadounidense”, aseveró. Para mí la música en español siempre ha sido muy importante, y creo que los fans van a poder ver quién soy realmente y cómo es mi vida con este trabajo”.