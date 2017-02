Miembro de junta escolar acusado de publicar comentarios racistas no renunciará a su puesto

El miembro de la junta del Distrito Escolar Unificado de Alvord, Joseph Barragán, acusado de realizar comentarios racistas en su página de Facebook, aseguró que no renunciará a su cargo y calificó los alegatos como una “propaganda” que busca desprestigiar su reputación.

“Es una fabricación en mis medios sociales que fueron pirateados. La Policía y el FBI están investigando” , dijo.

“Todo este Pandemónium son noticias falsas que buscan destruir la credibilidad de un individuo. Permítanles recordarle cómo funciona el sistema judicial: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario,” dijo.

Sus declaraciones vienen luego que más de 250 personas entre padres, maestros, estudiantes y empleados asistieron a la junta del Distrito Escolar el pasado 9 de febrero, en su mayoría para solicitar que renunciara a su cargo.

A Barragán se le acusa de difundir comentarios como este: “Entonces nos preguntamos por qué la vida era mejor cuando teníamos esclavos. Eran animales. Entiendo que necesitamos introducirlos a la vida salvaje, pero creo que se nos olvidó.”

Un poco más de 20 personas tuvieron el derecho de palabra, la primera de ellas, Sara Hughes, secretaria de la Fundación Educacional Alvord, quien mencionó que ha trabajado con estudiantes multiculturales en ese distrito por 39 años.

“Yo soy una republicana independiente, y no estoy molesta con usted Sr. Barragan por ser gay, me preguntó si de verdad usted publicó esos comentarios. Usted debe rápidamente probar si fue pirateado, sus aparatos electrónicos deberían ser investigados y usted debería de hacer lo que es honorable: renunciar,” dijo Hughes.

Darlene Trujillo- Elliot, presidenta de Latino Network, dijo haber trabajado con ese distrito y expresó que “nuestra meta es simple: asegurarnos de celebrar la diversidad, mejorar el clima en las escuelas y preparar a nuestros niños para que mejoren en su aprendizaje.”

Calificó los comentarios hechos por Barragan como temerarios, ignorantes e intolerables.

“En estos momentos escuchamos historias de estudiantes de familias inmigrantes aterrorizados porque sus padres pueden ser deportados. Estudiantes musulmanes preocupados de inscribirse en las universidades, estudiantes LGBT y afroamericanos con miedo de ser socialmente aceptados. La ansiedad es suficientemente mala, como para ser intensificada con sus comentarios en medios sociales Sr. Barragan.”

Sólo 5 personas salieron a la defensa de Barragan.

Debbie Mitchell, comentó que ella era una persona mayor y que no usa Facebbok y preguntó a la audiencia: “¿Dónde estaban ustedes, las personas del distrito 2 de Alvord cuando se realizaron las elecciones en las que sólo Barragán participó?,” dijo.

Raychele B. Sterling, de 46 años, dijo ser una abogada que lidia con casos de corrupción política, quien señaló “me gustaría saber cuántas personas recibieron cheques del distrito escolar para estar hoy aquí o cuantos de ustedes recibieron contribuciones”.

Jason Hunter, dijo haber trabajado en docenas de investigaciones independientes sobre el dinero de los contribuyentes.

“No tiene sentido que Barragan publicara esos comentarios sabiendo que podían hacerse públicos… veo este tipo de casos desde el punto de vista político, que lo que buscan es hacerlo ver como culpable. Su cuenta fue pirateada y eso tipo de cosas pasan,” dijo Hunter.

Scott Jones, es un investigador privado que considera que la solución es simple.

“Tengo una compañía de investigación. Tomará dos semanas comprobar si esos comentarios fueron hechos por Joseph porque tengo equipos que no tiene la policía. Mi compañía no le cobraría al distrito. Estaría contento de realizar esa investigación, no será fácil, pero si todos están de acuerdo, si José o Joseph está de acuerdo, podemos hacerlo,” dijo.

Issac Morales, de 22 años, quien se graduó con honores de la Preparatoria Norte Vista el mismo año que Joseph Barragan, hoy día trabaja en un bufete de abogados en Nueva York, luego de graduarse de una universidad en esa ciudad.

“Yo tomé algunas de las fotos que José publicó en sus medios sociales, inicialmente para enseñárselas a los amigos de un grupo privado de Facebook. En verdad, ninguno sabía que él iba a correr para esa posición. Cuando me di cuenta que había sido electo, esos estatus ya habían sido borrados,” dijo Morales vía telefónica.

Morales confesó que las imágenes de los comentarios sobre el movimiento Black Lives Matter y cuando dijo que estábamos mejor cuando existía la esclavitud, él los vio y fotografió de los medios sociales de Barragan.

Otra estudiante que también se graduó con Barragán, Kaliah Rhoden, de 21 años, asistió a la junta del distrito escolar y dijo que “yo no soy una mujer negra enojada. Mi madre se vino de Cuba refugiada. Esta no es la primera vez que tú [Barragan] dices este tipo de cosas y sé que no será la última,” dijo.

Rhoden expresó que Barragan en las redes sociales insultaba al expresidente Obama, a afroamericanos, musulmanes y que esa ha sido siempre su conducta.

Barragan sostuvo que hay maestros que lo apoyan, pero que tienen miedo a expresarse por miedo a represalias del distrito. Además afirmó que el sindicato de maestros dijo a aquellos estudiantes que asistieran a esa junta, que no tomarían un examen.

Expresó que hubiera sido más profesional que el superintendente, Sid Salazar y autoridades del distrito le hubiera preguntado primero si él había realizado esos comentarios antes de difundir un comunicado.

En el comunicado, el Distrito condenó los comentarios.

Salazar respondió durante su derecho de palabra: “vamos a servir a esta comunidad con honor a través de nuestro plan estratégico. Una persona está atacando mi integridad sin basarse en ninguna evidencia específica, sólo con el propósito de crear controversia”.

Salazar también señaló que un individuo simplemente está promoviendo su agenda política.