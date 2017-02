Piden renuncia de directivo escolar en Corona por presuntamente publicar comentarios racistas

Joseph Barragan, de 21 años, miembro de la junta directiva del distrito escolar de Alvord, presuntamente publicó en sus medios sociales comentarios considerados racistas de acuerdo con padres de familia y líderes comunitarios quienes exigirán su renuncia el jueves 9 de febrero.

En las imágenes difundidas sobre esos comentarios, se lee en inglés: “Entonces nos preguntamos por qué la vida era mejor cuando teníamos esclavos. Eran animales. Entiendo que necesitamos introducirlos a la vida salvaje, pero creo que se nos olvidó.”

En otras imágenes se observa ‘#animales no importan’, haciendo referencia al movimiento Black Lives Matter cuando Barragan estaba de vacaciones en Baltimore y se realizaba allá una protesta.

En otra conversación virtual comentó: “Las drogas vienen a través de los túneles. Pero necesitamos un muro como el que tenía Israel para mantener a los musulmanes fuera.”

Según las imagenes enviadas a este medio, el funcionario continúa arremetiendo contra inmigrantes al señalar: “Podemos frenar a los ilegales de llevar nuestro dinero a México, entonces podríamos usar ese dinero para pagar por el muro fronterizo.”

Asimismo, en imágenes tomadas de lo que parecen ser sus medios sociales con su fotografía, dijo: “También necesitamos control de la población. Tenemos que cortar las bolas y sacar los ovarios de los prisioneros, para que así cuando salgan no puedan tener hijos. No necesitamos niños con genes estúpidos”.

Alega que lo están desacreditando

La Prensa se comunicó con Barragan vía telefónica y dijo que no iba a dar ninguna declaración porque no confiaba en los medios, y que el comité que lo eligió enviaría un comunicado. Hasta el momento no se ha recibido ninguna información al respecto.

Sin embargo, en informaciones publicadas por el diario The Press Enterprise, Barragan informó que alguien pirateó sus redes sociales y que lo están desacreditando.

“No voy a renunciar, porque no hay necesidad de renuncia. El trabajo que estoy haciendo es apoyar a realzar la educación de los niños y reportar las fechorías financieras del distrito y traer la atención a aquellos temas que se han olvidado en los últimos 25 años,” dijo.

No se indica si el joven de 21 años presentó las pruebas sobre esa denuncia financiera.

Barragán además indicó que ha recibido amenazas, por lo que la policía de Riverside realiza investigaciones.

Posición del distrito

El 3 de febrero, Sid Salazar, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Alvord, informó a través de un comunicado de prensa que ha recibido numerosas preocupaciones por las publicaciones hechas por el miembro de la junta directiva, Joseph Barragan.

“El Distrito Escolar Unificado Alvord oficialmente condena los comentarios inflamatorios, ofensivos e individuales hechos por el Sr. Barragan a través de sus redes sociales. Al mismo tiempo, reconocemos que el Sr. Barragan tiene el sagrado y protegido derecho de expresar su mente francamente como ciudadano privado”.

También recuerdan a la comunidad que cada vez que un miembro de la junta directiva habla sin el voto oficial de la mayoría, ese individuo no está expresando los puntos de vista del distrito escolar.

“Sus puntos de vista son suyos y sólo suyos,” indica el comunicado.

Además explica que el superintendente no tiene el poder directo sobre las conductas de un miembro electo o nombrado, como lo es un miembro de la junta directiva, y por lo tanto, no pueden censurar o moderar los comentarios personales hechos por Barragan.

Alvord sirve a casi 20 mil estudiantes que viven entre los limites de las ciudades de Corona y Riverside, 80% de los cuales son de origen hispano.

Comentarios chocantes

Joseph Barragan asumió este cargo en diciembre y representa el distrito 2, es decir, tiene bajo su supervisión además de los servicios infantiles de nutrición del distrito, a las escuelas primarias Arlanza, Terrace y la preparatoria Norte Vista, de donde él mismo egresó en el 2013.

Alyssa Kimbell, una estudiante de 21 años recuerda haber asistido con Barragan a la escuela.

“Cuando yo lo conocí su nombre era José, no sé cuándo se lo cambió a Joseph,” dijo la joven, quien hoy día asiste a Whittier College en Los Angeles.

Kimbell señaló que Barragan solía realizar comentarios que resultaban muy chocantes para la mayoría de los compañeros, y después decía: ‘Estoy bromeando’.

Dijo haber sido su amiga en Facebook y observaba que anunciaba cosas que ella no esperaba que una persona dijera de manera pública.

“Él usaba palabras con las que yo no me hubiera sentido cómoda publicarlas en los medios sociales,” expresó Kimbell.

La joven también admitió no haber visto específicamente los comentarios difundidos por los padres y líderes comunitarios que exigen su renuncia.

“Entiendo que tenía dos cuentas de Facebook,” señaló. Además agregó “para serle honesta, he platicado con algunos compañeros y nadie está sorprendido que él esté involucrado en este escándalo por las cosas que decía en la preparatoria. Lo que sí es preocupante es que él esté supervisando a menores de edad,” comentó la joven.

Piden renuncia

Las invitaciones a esta junta donde exigen la renuncia de Barragan, señalan que él no tiene la experiencia de vida, ni la educación y que no resultó electo por la comunidad. Además lo califican de una ‘vergüenza’ para el distrito escolar.

Barragan informó que asiste a San Diego Mesa College donde estudia Administración Pública.

Eva Amezola, una de las organizadoras de esta actividad dijo que “me preocupa más que él sea un autoproclamado racista y que hable tan mal de la gente que vive en esa comunidad.”

Mientras que Nivia López, de 52 años y madre de tres hijos, dos de los cuales asisten a este distrito escolar, dijo que “no me gusta la manera como se expresa, todos somos seres humanos y merecemos respeto. Nosotros somos gente que salimos todos los días a trabajar,” dijo López, quien es mexicana.

“A mí me parece denigrante y triste que una persona hispana se exprese así, porque él es de origen hispano y sus padres o abuelos vinieron de la misma manera que nosotros,” señaló López.

Y como si se tratara de una telenovela, los últimos comentarios que Barragan ha publicado en su página de Facebook donde etiqueta a Partido Republicano dice: “Soy un representante electo republicano. Estoy buscando el apoyo de los miembros de mi propio partido. Estoy siendo atacado y soy el blanco de liberales extremista de izquierda, por ser un republicano en un área altamente demócrata. Grupos de intereses especiales están organizando una protesta en mi contra y estoy en busca de partidarios o contra manifestantes”.