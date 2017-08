Dembelé falla al dominar la pelota durante presentación con el Barcelona

BARCELONA, España- 155 millones de dólares costó Ousama Dembéle y ni siquiera pudo dominar el balón.

El Barcelona presentó ayer en el Camp Nou a la joven estrella del futbol francés ante más de 18 mil aficionados.

El ex jugador del Borussia Dortmund quiso mostrar sus habilidades con el balón, pero sus 'artes' no le salieron nada bien y fue la burla en las redes sociales.

El delantero tuvo problemas para dominar el esférico y el club editó el video final para que sus errores no se vean en las redes. Sin embargo, algunos fanáticos capturaron el momento.

Ya en conferencia, el francés pidió que no se le compare con Neymar, a quien viene a sustituir.

"Hay una gran diferencia entre Neymar y yo. Él es uno de los mejores jugadores del mundo y yo soy muy joven. Solo tengo 20 años. Trato de crecer y he venido en este gran club para crecer todavía más", explicó.

"No me pone presión, es el mercado de los traspasos que se ha vuelto un poco loco. Tengo 20 años y no presto atención a estas cantidades".

En cualquier caso, el internacional francés tiene como objetivo aprender de Leo Messi.

"Es un honor y un placer tener a Leo Messi, quiero aprender de él, porque es el mejor jugador del mundo y de la historia del futbol", agregó.