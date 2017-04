Rey Felipe entrega premio a Antonio Banderas

CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Banderas recibió este miércoles de manos del Rey Felipe el premio Camino Real, el cual celebra los vínculos entre España y Norteamérica y es otorgado por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamín Franklin.

El actor, de 56 años, asistió a la ceremonia en la universidad de Alcalá de Henares acompañado de su pareja, Nicola Kimpel, y brindó un discurso en el cual reflexionó sobre su carrera, como Antonio Banderas, y su vida privada, como José Antonio Domínguez, nombre real del artista.

El acta del jurado reconoció al histrión como una de las figuras españolas más destacadas en el panorama artístico norteamericano y un referente de los valores españoles, que ha conservado con celo el legado cultural español y ha permanecido siempre fiel a sus orígenes.

"Banderas compartirá parte de su premio con su otro yo, porque éste hizo algo muy importante: no olvidó de dónde vino. No olvidó su tierra, ni su aire, ni su cielo, ni su mar. Y en no olvidar reside parte de su esfuerzo diario por ser coherente", dijo al recibir el galardón, informó El País.

En conferencia de prensa, al ser preguntado sobre si es más difícil ser español en Estados Unidos desde que Donald Trump es Presidente, Banderas respondió que sí.

"Nada de lo que está saliendo de esta administración apunta a algo positivo", dijo.

El malagueño relató el caso de su sobrino, quien estudió cinco años en la Universidad del Sur de California y ahora debe cumplir protocolos que antes no existían y le están dificultando la entrada al País para completar sus cursos de máster.

"La administración de Trump está estableciendo muchos más muros que el de la frontera con México, son muros virtuales que van a impedir la tradicional fluidez con la que en Estados Unidos se producía ese fenómeno de fusión a la hora de recibir a estudiantes de todo el mundo", afirmó.

El nombre del reconocimiento, Camino Real, es una referencia a las denominaciones de las vías, Camino Real de Tierra Adentro y Camino Real de California, que los españoles usaban para llegar a Estados Unidos desde México.

Quien recibe el honor es distinguido por transmitir la cultura española en el ámbito internacional. Anteriormente personalidades como el cantante Plácido Domingo, el cardiólogo Valentín Fuster y el deportista Pau Gasol han sido distinguidos.