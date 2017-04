La Santa Cecilia se presentará en Riverside con nuevo álbum

La banda estará presentándose este 6 de mayo en la ciudad de Riverside

Para la banda angelina, ganadora de un premio Grammy por mejor álbum de rock latino o alternativo en el año 2014, volver a sus raíces no fue nada difícil.

A comparación de otras bandas de música que inician tocando ‘covers’ de bandas de rock, Marisol ‘La Marisoul’ Hernández y José ‘Pepe’ Carlos, dos de los fundadores de esta agrupación, si iniciaron tocando ‘covers’ de boleros y canciones mexicanas de antaño en la mundialmente famosa Placita Olvera, de la ciudad de Los Ángeles, para ganarse la vida como cualquier otro músico callejero, sin imaginar siquiera el éxito que el destino les deparaba. Miguel ‘Oso’ Ramírez, percusionista y Alex, bajista, son los dos integrantes restantes de la agrupación.

NEXT habló vía telefónica con ‘Oso’ Ramírez, antes de embarcarse por una nueva gira por partes de USA, México y Colombia, y la salida de su nuevo material discográfico ‘Amar y Vivir’, el cual verá la luz este próximo 12 de mayo.

Háblanos un poco de esta nueva gira que inicia en Nueva York y que tendrá su parada en Riverside California en mayo

En realidad esta gira es para promocionar este nuevo disco que acabamos de grabar en la Ciudad de México en enero, es un nuevo proyecto audiovisual y que grabamos totalmente en vivo y en 12 diferentes locaciones, algo que fue para nosotros como volver completamente a nuestras raíces de andar tocando en la calle, porque antes que La Santa Cecilia fuera una banda de rock o de fusión, nosotros trabajamos tocando música tradicional y siempre lo hemos hecho.

Y tocar en Riverside nos da mucha emoción también porque tenemos muchos amigos en esos rumbos y solo hemos tocado una vez ahí.

Siendo ‘Amar y Vivir’ un disco de ‘covers’ de canciones, la lista de donde escoger puede ser grandísima y difícil la selección, ¿cómo le hacen para elegir?

¡Imagínate! Tenemos muchas canciones que nos gustan a todos, pero al final esas son las canciones de nuestra formación como músicos, nosotros tocábamos mucho estas canciones en fiestas, en reuniones, con la familia, en ‘la bohemia’ (risas), el disco cuenta con 11 ‘covers’ y un tema inédito de la banda, además de haber sido grabados en vivo cuentan con muchos invitados como Comisario Pantera, Noel Schajris, Los Rebel Cats, Mon Laferte y Eugenia León entre otros.

Fue un gran placer trabajar con todos estos artistas, cada uno aporto su toque personal a cada canción, pero definitivamente para nosotros el haber contado con la señora Eugenia León, a quien admiramos mucho por su gran trayectoria, fue lo máximo y de hecho se ha convertido como en nuestra mamá musical, como alguien de la familia.

Recientemente colaboraron con el tema principal de la serie Ingobernable de Netflix, lo cual les dará otra proyección con otro tipo de gente, ¿cómo se dio esta colaboración y cómo se sienten?

Se dio a través de una amiga mexicana que trabaja en esto de los temas para series y nos invitó a participar y nosotros muy contentos, nos mandaron los primeros capítulos y nos ‘picamos’ (risas), de verdad nos gustó mucho a todos, nos inspiramos y a partir de estos capítulos compusimos el tema, les gustó y se quedó.

Para cerrar con broche de oro esta gira, tocan en el famoso Hollywood Bowl en septiembre con Café Tacuba y Mon Laferte, ¿cómo se sienten de este logro?

Estamos muy emocionamos y contentos, como músicos de cualquier banda es un gran logro tocar ahí y más siendo de aquí de Los Ángeles, es un orgullo presentarnos ahí, siendo un lugar icono de California y luego estar al lado de nuestros héroes musicales como Café Tacuba, pues qué más podemos pedir.

La Santa Cecilia estará en concierto como parte de esta gira este 6 de mayo, en el centro de Riverside, en ‘The Concert Lounge’, ubicado en el 3557 University Ave., a partir de las 8 de la noche. Los boletos cuestan $20 admisión general. Para más información visita www.theconcertlounge.com o www.lasantacecilia.com

LISTA DE CANCIONES:

1. "Amar y Vivir" con Comisario Pantera – escrito por Consuelo Velázquez

2. "Ódiame" con Noel Schajris- escrito por el poeta peruano Federico Barreto.

3. "Como Dios Manda" - La Santa Cecilia

4. "Mar Y Cielo" - es un estándar Bolero

5. "México Americano" - Rebel Cats

6. "Amor Eterno" - Juan Gabriel

7. "Volver A Los 17" - Violeta Parra

8. "Ingrata" con. Mon Laferte - Café Tacvba

9. "You've Really Got a Hold on Me "- Smokey Robinson

10. "Leña de Pirul" - escrito por Tomás Méndez

11. "Nuestro Juramento" - Bolero clásico

12. "En El Último Trago" con Eugenia León