Banda de 'soñadores' canta con temor a perder su estatus migratorio

IVAN MEJIA , IVAN MEJIA EFE

Billy Flores (d), trompetista de Banda la Maravillosa, junto a sus colegas en "Skip Sailor Studios" de Northridge, California. La Banda, formada entre otros por jóvenes amparados bajo el programa de Acción Diferida (DACA), fusiona la música de banda con tan ritmos estadounidenses como el rap o el urbano, pero ahora sus integrantes temen que las políticas de Donald Trump acaben con estos puentes culturales y con sus sueños. "Habemos varios que tenemos este miedo de que nos quiten el permiso del DACA", dijo el vocalista José Gonzáles,. "Es, a lo mejor, el miedo de no poder volar, de no poder manejar a gusto como lo estamos haciendo. Y la verdad esperemos que no lo quiten, porque perderíamos muchas ventajas", aclaró. EFE/Iván Mejía