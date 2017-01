Encuentros de alto calibre en Liga MX

Luego de dejar ir dos puntos como local al empatar con el Guadalajara, los Rayados intentarán acabar con una racha de siete años sin vencer al Cruz Azul como visitante.

El capitán del Monterrey, José Basanta, aseguró que están trabajando especialmente para derrotar a la Máquina en el Estadio Azul, donde no ganan desde la Final del Apertura 2009.

"Sabemos que de local no podemos dejar ir puntos, pero eso ya pasó y se puede revertir con una buena victoria en Cruz Azul y por todo lo que puede significar por lo que cuesta ganar ahí", comentó Basanta.

En su última visita, los albiazules perdieron por 4-0.

Aunque mencionó que no han identificado un motivo único por el cual se les dificulta ganar en el Azul, Basanta dijo estar convencido de que pueden ganar ahí.

"Es una cancha complicada en la cual no hemos podido sacar resultados positivos, pero la verdad del porqué, no lo sé, pero estamos trabajando y haciendo énfasis en ese sentido, en el tema de la altura y los demás motivos que pueden ser el causante y el porqué no sacamos resultados positivos. Por eso estamos trabajando al 100 por ciento para poder romper la racha este sábado", comentó.

Al mediocampista Joe Corona le entusiasma visitar el sábado a Chivas de la mano de sus Xolos.

El seleccionado estadounidense reconoce al Rebaño, pero nada más.

"La verdad que existe el respeto hacia ellos, por tener puros mexicanos, es el único equipo que lo tiene y aún así está ahí peleando, nosotros como mexicoamericanos", explicó el volante del Tijuana.

"Sabemos que tenemos que demostrar, va a ser complicado pero tenemos todo para seguir los tres puntos".

El volante reconoció que serán dos jornadas con compromisos que visten mucho; tras visitar al club rojiblanco, los canes recibirán al siguiente viernes al Cruz Azul.

"Son dos equipos considerados grandes en la Liga MX, pero vamos partido a partido, no hay que adelantarnos", apuntó.

Corona, quien debutó con Xolos en el Apertura 2011, aceptó que vuelve tras año y medio en el exilio a la institución de su vida.

"Un año importante para mí, muy emotivo, ando muy motivado, lo siento como una revancha, con muchas ganas de jugar, de demostrar", agregó.

Tigres espera un América dolido este sábado, pues aún deben recordar lo acontecido en la Final del Torneo de Apertura 2016.

Jorge Torres Nilo, lateral izquierdo felino, dijo que aún está fresco lo que pasó en la Final.

"Sabemos que ellos todavía están dolidos, no se puede olvidar tan rápido, no ha pasado ni el mes", expresó.

"Nosotros vamos a tratar de jugar con eso aunque se diga que no, que es otro partido, que sí lo es, pero nosotros queremos ganar, el campeonato ya pasó, es un nuevo torneo, pero siempre queda algo a lo mejor hasta inconscientemente que ellos puedan tener y van a salir a pelear todas las pelotas; nosotros esperamos ese América".

Aunque se fueron jugadores de importancia de las Águilas como Moisés Muñoz, Rubens Sambueza, Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado, el "Pechu" descartó que el rival venga debilitado.