Tigres y América tendrán buen agarrón en el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO- Para poner en perspectiva el choque de fuerzas de esta noche en el Estadio Azteca bastará decir que se esperan que alrededor de 18 seleccionados nacionales sean titulares.

El América utilizará a 10 futbolistas que ya han vestido la camiseta de su Selección Nacional, mientras que por Tigres se espera que jueguen por lo menos ocho con dicha condición.

Agustín Marchesín, Nahuel Guzmán y Guido Rodríguez por Argentina, Pablo Aguilar, Miguel Samudio y Cecilio Domínguez por Paraguay, Rebato Ibarra y Carlos Darwin por Ecuador, Eduardo Vargas por Chile, André-Pierre Gignac por Francia, además de los mexicanos Paul Aguilar, Edson Álvarez, Oribe Peralta, Israel Jiménez, Hugo Ayala, Luis Rodríguez, Jesús Dueñas, Javier Aquino; incluso el también mexicano Jürgen Damm podría jugar o el ecuatoriano Enner Valencia, con quienes la lista se incrementa a 20 seleccionados.

En cuestión de nóminas está claro el potencial de cada plantilla. El América-Tigres es un partido para mostrar el músculo.

"Tigres es un equipazo, tienen un equipazo. No es que se te compliquen por el sistema u otra cosa, tienen un equipazo muy fuerte, muy sólido.

"Contra ellos hay que estar muy atentos y ser muy contundentes, más que ellos. Y no pasa sólo con el América, lo enfrentas con muchos equipos y Tigres es un equipo que no cualquiera le gana, es muy difícil", aceptó el técnico Miguel Herrera.

Eso sí, dribló la polémica sobre si los Tigres ya se ganaron la etiqueta de equipo grande.

"Tiene un gran técnico, por supuesto es un equipo importante, ya si es grande o no, eso no es cosa mía", expresó.

Al DT le gusta el espíritu competitivo en su plantilla pese a que cada partido tiene que sacrificar a dos extranjeros; hoy no jugarán Silvio Romero y el lesionado Matheus Uribe.

"Tienen derecho a estar molestos, desde luego. Yo no quiero decirle a un jugador 'quedaste fuera' y que esté contento. Tengo que tomar decisiones y en este caso siempre dos quedarán fuera de cada partido, yo no quiero que estén contentos, pero quiero que me sigan demostrando su enojo, entrega y determinación hacia la lealtad del compañero", mencionó.