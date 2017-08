Los trabajadores indocumentados tienen derechos laborales

Este Día del Trabajo, un cocinero de Palm Springs tiene razones especiales para celebrar y prepararse una buena carne asada: una corte le autorizó una buena compensación ante su demanda.

Juan Pérez, trabajó por 9 años como cocinero en un restaurante en Palm Springs. Al terminar la jornada tenía que dejar todo en orden para el siguiente día. En eso invertía media hora, pero su patrón nunca le pagó ese sobretiempo.

Este mexicano de 31 años es de Guanajuato. Se vino indocumentado a Estados Unidos hace 10 años.

“Cuando empecé a reclamar que me pagaran los descansos y horas extras, hicieron cambios que sólo beneficiaban a los patrones,” dijo.

A la semana fue despedido y acudió a un abogado, pero no le gustaba cómo lo representaba. Hasta que una amiga le aconsejó ir al consulado de México en San Bernardino.

Allí le recomendaron a otra persona: Megan Beaman-Jacinto, abogada del despacho que lleva su nombre, quien previamente había trabajado con la agencia de Asistencia Legal Rural en California (CRLA por su sigla en inglés).

“Cuando platique con ella me dijo: allí hay un caso”.

Pérez indicó que ya se había informado de muchas cosas y sabía que había sido despedido injustificadamente.

Proceso de años

“Primero se pide un récord de los pagos del empleado. Luego se introduce una demanda en corte con los reclamos del trabajador. Usualmente el empleador niega esas acusaciones y allí comienza el proceso,” explicó Beaman.

La mayoría de los clientes que esta abogada defiende trabajan en mantenimiento, jardinería, mecánica, hoteles, limpieza de edificios y casas, entre otros. Su clientela es 90% hispana.

El caso de Juan tardó dos años en resolverse. Ese es un tiempo promedio. Los dueños del restaurante terminaron pagando una interesante suma en compensación.

“Los derechos de los trabajadores en California son iguales a todos los trabajadores del estado. Y si el cliente es indocumentado, tratamos de protegerlo más,” dijo Beaman.

La abogada además explicó que los patrones que incumplen la ley no sólo reciben multas de dinero, sino también penales.

Clima político

Enrique Salomón Rosas, cónsul de México en San Bernardino, expresó que “estamos viviendo unos momentos de incertidumbre. Estamos viendo a la gente con miedo, no saben cómo enfrentar sus situaciones migratorias. Nuestra gente está temerosa de reclamar sus derechos laborales por el ambiente político,” dijo.

En ese consulado se atienden de 900 a 1,500 casos laborales cada semana.

“Muchos miembros de la comunidad tienen miedo de reportar abusos laborales porque no tienen documentos para estar en este país,” recalcó la abogada de inmigración, Hadley Bajramovic.

Beaman informó que ahora en su despacho están solicitando más sus servicios, no sólo inmigrantes indocumentados, sino también más latinos con documentos.

“Parece que se están queriendo defender más. No quieren aguantar más abusos en sus trabajos,” señaló.

Esta abogada mencionó que no esperaban tener más clientes hispanos realizando reclamos laborales, hecho que calificó de interesante. Indicó que exactamente no sabe si se debe al clima político, desconoce si las personas están siendo hostigadas, pero definitivamente considera que la gente está saliendo de las sombras.

“No tengan miedo. A mí me dijeron que no tenía ningún derecho, pero la abogada me informó que todos los trabajadores tenemos derechos,” dijo Pérez.

Derechos

·Todos los trabajadores tienen derecho a descansos pagado de 10 minutos por cada 4 horas de trabajo

·Tiempo libre para comer de al menos 30 minutos si trabaja 5 horas o más

·Pago de salario mínimo y horas extras

·Tomar acción sin ser castigado

·Beneficios por lesión o desempleo

·No espere demasiado. No se quede callado y no retrase la presentación de una queja, porque hay límites de tiempo.

·Para mayor información llame al 1-855-297-5322

Fuente: Departamento de Relaciones Industriales. Equipo de Protección de Leyes Laborales de California