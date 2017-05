Casi 40,000 Deportados en la era de Donald Trump

Autoridades migratorias han expulsado a 38,451 mexicanos en tres meses; cancillería protesta la expulsión de un “Dreamer” y una madre de 4 hijos

Pese a que prometió una fuerza de deportación, Donald Trump repatrió en promedio casi el mismo número de mexicanos indocumentados en los primeros tres meses de su gobierno, que su predecesor, Barack Obama, indican cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración de México (INAMI).

En enero, un total de 13,563 mexicanos fueron repatriados; otros, 12,207 en febrero y 12,591 en marzo, y los estados con más deportados son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Guanajuato.

En 2016, un total de 149,821 mexicanos fueron deportados bajo la administración Obama, es decir, un promedio de 49,941 repatriados cada tres meses. Trump promedia casi 10,000 mexicanos menos.

Sin embargo, algunos sostienen que pese a que las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) no se han abocado a efectuar redadas masivas, las repatriaciones por parte de ICE y las recientes capturas no han sido de “criminales, violadores” y “bad hombres”, sino padres y madres que no tienen récord criminal o alguna ofensa menor como una violación de tránsito, señalan activistas.

DREAMER DEPORTADO

Uno de los supuestos “bad hombres” deportados fue el “Dreamer” o “Soñador”, Juan Manuel Montes, de 23 años de edad.

Montes, quien vivió en Estados Unidos desde que tenía 9 años fue repatriado a México, a pesar de las promesas del presidente Donald Trump de que “haría algo” por los Dreamers. Fue deportado desde febrero pasado.

El joven mexicano, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), fue interrogado por elementos de ICE cuando esperaba su transporte, luego de pasar la tarde con su novia en Caléxico, California. Supuestamente, el muchacho dejó su cartera en el auto de un amigo. No la traía consigo y fue deportado a Mexicali.

“Exigimos el regreso inmediato de Juan Manuel Montes a su familia y solicitamos una respuesta completa del DHS sobre por qué la Administración Trump está aterrorizando el mismo grupo de personas que dijo que trataría de manera justa y humanitaria”, expresó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes(CHIRLA).

“Juan Manuel fue canalizado a través de la frontera casi como un pedazo de papel y sin explicación”, dijo la abogada Nora A. Preciado, abogada en el Centro Nacional de la Ley de Inmigración (NILC). “El gobierno no debe tratar a nadie de esta manera, mucho menos alguien que tiene DACA. Nadie debería tener que presentar una demanda para averiguar qué les sucedió”.

QUEJA EN TRIBUNALES

Montes, de 23 años de edad, a través de abogados de NILC presentó una queja en el Tribunal de Distrito de California del Distrito Sur de California

Por el caso de Juan Manuel y el de Maribel Trujillo, madre de 4 hijos, detenida en su casa de Fairfield, Ohio, la cancillería de México ha afirmado que ambas deportaciones “violan las normas en la materia” por parte de Estados Unidos, por lo que la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) evalúa recurrir a “las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de derecho”.

Hasta el 29 de septiembre de 2015, un Memorando de Entendimiento (MOU) entre la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna (DHS) de los Estados Unidos sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.

Para México, ambas deportaciones “representan una violación a las normas expresas de deportación, ya que ninguno representaba un riesgo para la seguridad”. afirmó la SRE.

“No me sorprendió ”, dijo Claudia Pérez, una “Dreamer” de Santa Ana. “Hemos visto cosas distintas en la nueva administración; desde antes ya mirábamos miles de deportaciones y sabíamos que esto sucedería en cualquier momento ”.

Pérez, nacida en Colima hace 23 años es organizadora de Resilience OC, el grupo de jóvenes que logró importantes cambios en la política social de Santa Ana, hasta que lograron que se declarara “Ciudad Santuario” y estableciera una ordenanza para impedir que sus policías se involucren en la aplicación de leyes federales de inmigración.

“Esta guerra contra los inmigrantes está sucediendo desde la administración de Obama; él tiene el récord histórico de deportaciones ”, añadió la “Soñadora”, quien está a punto de terminar su licenciatura en Sociología en la Universidad de California en Irvine (UCI). “Las deportaciones no son algo nuevo; tenemos que hablar no sólo del número de deportados, sino de que no se puede pasar por alto cualquier violación de derechos humanos y trabajar para detener esta máquina de deportaciones”.