El colombiano Edwin Cardona dice no a Pachuca

El mediocampista Edwin Cardona aseguró que no está en sus planes ir al Pachuca, aunque los Rayados hayan negociado su préstamos al club hidalguense durante el Draft.

El colombiano aseguró hoy que no tiene nada acordado con la directiva de los Tuzos y que no está en sus planes continuar su carrera en ese equipo.

"Muy agradecido porque Pachuca se ha interesado en mí, pero en lo personal y con mi familia todavía no tengo en mis planes ir a Pachuca", dijo hoy ante los medios en la concentración de la Selección de Colombia en Europa.

Cardona fue cedido por los Rayados al Pachuca en calidad de préstamo ayer durante el Régimen de Transferencias.

Sin embargo, el volante está esperando una oferta de un club europeo.

El Sevilla de España es uno de los clubes que estaría interesado en él.

"Obviamente muy agradecido porque es un gran club, una gran institución, muy prestigiosa en México, pero en mis planes y en los de mi familia no está ir a Pachuca.

"No he arreglado nada, no tengo acordado nada con nadie", insistió.

"Es bueno aclarar esos temas, porque lo hicieron oficial y nada. En mis planes y en los de mi familia no entra ir a Pachuca".