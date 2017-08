Cómo los estudiantes pueden superarse siendo bilingües

Las aulas de California están llenas de niños que hablan muchos idiomas. La Oficina del Censo de los Estados Unidos dijo en 2015, que el 44 por ciento de los residentes del estado mayores de 5 años hablan en casa un idioma distinto del inglés. En la región de Los Ángeles, ese número aumenta al 54 por ciento.

El estado ha luchado con la forma de educar a los miembros de aprendizaje en inglés de su próxima generación, pasando la iniciativa "Inglés en las Escuelas Públicas" (English in Public Schools) en 1998, luego invirtiendo en gran medida el año pasado con la Proposición 58 (California Non-English Languages Allowed in Public Education Act).

El debate ‘Sólo-Inglés” (English-Only) ha ganado fuerza bajo la nueva administración presidencial, que ha sido criticada por la eliminación de la versión en español del sitio web de la Casa Blanca, por ejemplo. (The Associated Press informó en julio que la Casa Blanca dijo que el sitio se espera que vuelva a lanzarse a finales de este año).

Muchas clases para estudiantes de inglés están diseñadas para reemplazar la lengua materna de un estudiante con el inglés.

Pero Fernando Rodríguez-Valls, de Cal State Fullerton, cree que hay una mejor manera.

Al ir a la escuela en Barcelona, Rodríguez-Valls dice que no se le permitió hablar su lengua de nacimiento, el catalán, pero se le exigió leer, escribir y hablar en español.

"Como niño, no me di cuenta de que estaba siendo segregado y discriminado por el gobierno y sus escuelas. Más tarde, esperaba que algún día pudiera detener estas prácticas", dijo Rodríguez-Valls cuando se unió a Cal State Fullerton, en 2014, como profesor asociado de educación secundaria.

Después de más de 20 años en los Estados Unidos - y la enseñanza de la escuela secundaria, preparatoria y la universidad, - Rodríguez-Valls es un defensor de la alfabetización y la educación que promueve las culturas y las lenguas para coexistir en el aula.

Rodríguez-Valls anteriormente sirvió como administrador de la Oficina de Educación para Migrantes en el Departamento de Educación de California y es autor del libro publicado en 2008, "L.A Barriohoods: Vernacular Voices & Conversations of Transculturation".

El año pasado, Rodríguez-Valls co-lideró la primera Summer Language Academy (Academia de idiomas de verano) en colaboración con el Distrito Escolar de Anaheim Union High School, donde 88 jóvenes de 17 países fueron alentados a incorporar palabras y frases de su lengua materna a su clase.

Él habló el 28 de julio en la Cumbre de Maestros de California, celebrada en CSUF, sobre la academia y la enseñanza "con ojos críticos y biliterales". Aquí están algunas ideas de su presentación:

¿Por qué es necesario este programa?

La academia ofrece a los estudiantes de inglés, de todas las escuelas del distrito, la oportunidad de trabajar con maestros para analizar profundamente quiénes son y de dónde vinieron, y construir una base para una comunidad de bienvenida.

Los maestros de distrito, los asistentes de instrucción y los candidatos de maestros también se preparan en nuevas formas de enseñanza basadas en el cuidado, la atención plena y la integridad.

Alison Dover (profesora asistente de CSUF de educación secundaria), que tiene conocimientos y experiencia en esta área, ayudó a articular estos elementos, que son el núcleo de los métodos de enseñanza cultural y lingüísticamente responsivos.

¿Cuáles son algunos conceptos erróneos sobre estudiantes de otros países?

A menudo, la riqueza cultural y lingüística que los estudiantes de países extranjeros aportan a las escuelas es ignorada. La academia les muestra que sus idiomas y culturas son activos. Los veo como bilingües emergentes, estudiantes que ya hablan otro idioma y se comprometen a agregar un nuevo lenguaje y una nueva cultura a sus identidades, no asimilándose a sí mismos, sino integrando e iluminando sus nuevas comunidades.

¿Por qué es importante mantener el propio idioma?

Ser multicultural y multilingüe es un activo. A través de la academia, mostramos a estos recién llegados - en los Estados Unidos con menos de tres años a varios meses - que el pensamiento cerrado esta pasado de moda y se basa en el miedo y la lucha por el poder.

Enseñamos a los estudiantes que ser global significa ser conscientes, cuidar y respetar las lenguas y culturas de otras personas.

Hablamos de la diferencia entre aceptar y abrazar las opiniones e ideas de otras personas. Damos poder y desafío a ver el mundo con ojos críticos, con múltiples criterios y culturas.

¿Qué herramientas le das a los estudiantes?

Les enseñamos cómo pensar críticamente - la importancia de ver y analizar los problemas desde diferentes puntos de vista y perspectivas. Les mostramos que es mucho más difícil cuidar que odiar.

La academia sigue cinco principios de cuidado: Escuchar si quieres ser escuchado; A dar la bienvenida si usted quiere ser invitado; A compartir si quieres ser justo; Respetar si quieres ser apreciado; Amar si quieres ser amado; Y para ayudar si usted quiere ser ayudado.

También trabajamos en desarrollar una conciencia que permita a los estudiantes convertirse en ciudadanos participativos y democráticos en sus aulas y en la sociedad estadounidense.

¿Qué es lo más gratificante?

Quiero mostrarles a todos que la educación es mucho más que pruebas estandarizadas e instrucción directa. Enseñar y aprender debe ser cuestionar el statu quo y eliminar el pensamiento unidireccional. Cuando desarrollé este programa, pensé en un espacio donde la enseñanza domina la instrucción, donde el aprendizaje supera la perforación, donde los idiomas conquistan el monolingüismo y lo más importante, donde el pensamiento erradica el fanatismo y un falso sentido de identidad unívoca.