Carmen Aub es afortunada por actuar en El Señor de los Cielos

MONTERREY.- Ser hija de un narco en una exitosa serie como El Señor de los Cielos le ha permito a Carmen Aub crecer a pasos agigantados en la televisión.

La actriz de 27 años ha estado presente desde el 2014 en esta historia de Telemundo, protagonizada por Rafael Amaya, así que de ser conocida como Rutila, el nombre de su personaje, ahora ya la ubican como Carmen.

"Creo que estoy pasando por un gran momento de mi vida", afirmó la actriz, quien está emocionada pues su trabajo en esta serie le ha valido una nominación en los Premios Tu Mundo de Telemundo.

La categoría en la que aparece su nombre es la de Actriz Favorita, y compite contra Adriana Barraza, Catherine Siachoque, Itatí Cantoral y Danna Paola.

"Estoy emocionada y la competencia está ruda, la verdad, porque está Catherine Siachoque que fue mi mamá en ¿Dónde Está Elisa?, ella ha sido una gran maestra para mí", expresó la rubia.

"También estoy compitiendo con Adriana Barraza que es una gran actriz que ha estado nominada en el Óscar, y con Danna Paola que tiene muchos seguidores porque empezó desde chiquita".

Sobre su crecimiento en la actuación, Carmen señaló que le ha costado mucho estar donde ahora se encuentra.

"Yo creo que soy una niña muy afortunada, me ha costado mucho estar donde estoy, todavía me falta más por hacer, pero sí me ha costado", aceptó.

Carmen recordó que en estos siete años de carrera, ha tomado clases de actuación y se ha preparado para esta carrera.

"Yo estuve viviendo en Tijuana y Puebla, pero eran lugares donde no podía tener una oportunidad y me fui a Miami a estudiar actuación, a buscar un mánager y para ver cómo funcionaba este mundo. Y la verdad es que he tenido mucha suerte, aunque sí me he preparado, tengo la disciplina y he buscado las oportunidades, creo que también se junta el factor suerte", agregó.

"Yo te puedo decir que este medio no es como lo pintan, la verdad. A mí me ha hecho crecer y no lo cambiaría por nada".

En la lista de sus actuales buenos amigos se encuentran Fernanda Arozqueta, Thelma Madrigal, Daniel Tovar, además del elenco de la serie en la que trabaja desde hace casi cuatro años, como Fernanda Castillo, Sabrina Seara y Gala Montes.

"Y hay otros que tal vez no son mis mejores amigos, pero siempre procuro mantener el contacto aunque no estemos en grabaciones. Porque luego también eso es muy común, que termines de grabar y pierdes el contacto, pero yo procuro seguir el contacto", aseguró.

Con Amaya, Carmen mantiene una buena relación desde que arrancó la producción.

"Nos llevamos muy bien, la verdad es que él es como un ‘niñote’. Siempre lleva el humor al set, y eso se agradece porque después de estar tantas horas en el set grabe y grabe, la gente se puede empezar a poner de malas y es más difícil.

"Rafael siempre llega con muy buena actitud para grabar. En septiembre terminamos las grabaciones de la quinta temporada", informó la actriz.

Los fanáticos de esta serie deben saber que ya está confirmada la sexta temporada de El Señor de los Cielos.