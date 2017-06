"Soñadora" Jessica Colotl señala que fue "arbitrario" que le retiren DACA

Atlanta.- La "soñadora" Jessica Colotl señaló que la revocación el pasado mes de mayo de su estatus de Acción Diferida (DACA) fue una "decisión arbitraria" del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), porque ninguna de sus "circunstancias han cambiado".

"Cuando mi estatus de DACA fue retirado, básicamente cortaron mi vida. Fue una decisión arbitraria, a mí me han otorgado DACA anteriormente y ninguna de mis circunstancias han cambiado", dijo la joven en una rueda de prensa.

Colotl, que en 2010 se convirtió en un símbolo de lucha de los jóvenes indocumentados, enfrenta una inminente deportación luego de que el mes pasado le retiraran este amparo migratorio que le habían concedido en 2013.

El equipo legal que la defiende, junto a activistas pro-inmigrantes y el congresista por Illinois Luis Gutiérrez, exigieron en la rueda de prensa que las autoridades migratorias restauren a Colotl el estatus de DACA.

"El gobierno simplemente no puede ir y revocar el DACA de Jessica basado en alegatos falsos de que ella fue condenada por un delito grave", aseveró Michael Tan, uno de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que lleva el caso legal de Colotl.

ACLU, en coordinación con el abogado de inmigración Charles Kuck, presentó a finales del mes pasado una moción para que se restablezca a la joven el DACA y para que evalúe su renovación.

La acción legal, que además busca evitar la detención y deportación de la joven mientras se define su situación, será analizada este jueves en una audiencia en la que se escucharán los argumentos de la defensa.

Tan recordó que en mayo las autoridades migratorias reabrieron abruptamente el caso de Colotl abruptamente tras determinar que presuntamente habría dado "información falsa" sobre su lugar de residencia al agente que la detuvo en 2010.

No obstante, agregó el abogado, en una respuesta a la demanda presentada por este caso el Gobierno reconoció la pasada semana que Colotl no habría cometido delito alguno sobre su estatus migratorio, a pesar de lo cual, el beneficio de DACA no se le ha restaurado.

"El Gobierno ha fracasado totalmente en explicarnos porqué ella es hoy una prioridad en cuanto a deportación y por qué no tiene derecho a obtener estatus de DACA", indicó el abogado.

El equipo legal asegura que en 2010 ella no mintió y que todo se debió a un error, ya que ella dio al oficial la dirección de la residencia estudiantil en la que estaba viviendo, en vez de la de dirección de la casa de sus padres.

Por su parte, Colotl señaló que miles de jóvenes como ella tienen ahora temor e incertidumbre sobre su futuro, en especial por casos como el de ella u otros "soñadores" a los que se les revoca el DACA.

"Personas como yo, que tienen DACA, tienen ahora miedo porque todas sus vidas dependen de este programa y temen que se les retire en cualquier momento", dijo Colotl.

En un caso que acaparó atención nacional, Colotl fue arrestada en 2010 por una infracción de tránsito en una universidad de Georgia, aunque posteriormente recibió autorización de ICE para permanecer en el país hasta culminar sus estudios y luego obtuvo un amparo migratorio por medio de la Acción Diferida (DACA).

Pese a que el presidente Donald Trump ha asegurado que no es su prioridad acabar con DACA, además de Colotl, al menos otros tres beneficiarios de este programa han sido blanco de detenciones y deportaciones, las cuales han sido difundidas en los medios de comunicación.

"Es vergonzoso que alguien como Jessica, que estudió, trabajó y ahora es una profesional en nuestra comunidad legal, está bajo amenaza. ¿Qué pasó con aquello de que serían las personas que estuvieran haciendo daño a nuestras comunidades, los llamados 'hombres malos'?", declaró el congresista demócrata Luis Gutiérrez, en alusión a las prioridades de deportación que prometió la Casa Blanca.

Gutiérrez dijo que el presidente Trump no debería recibir "mucho crédito" por no abolir DACA mientras estos jóvenes sigan siendo deportados.

El Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo ante un comité del Congreso que sus agentes no están "activamente tratando de deportar" a beneficiarios de DACA e instó a los congresistas a trabajar en una solución definitiva para estos.

De acuerdo con información proporcionada por ACLU, actualmente hay 90 jóvenes que en algún momento estuvieron amparados por DACA que ahora se hallan en centros de detención de inmigrantes.