Casos de Hepatitis C se han triplicado en últimos 15 años, según CDC

Atlanta.- Los casos de Hepatitis C, enfermedad que ha venido en aumento entre los hispanos en la última década, se han triplicado hasta alcanzar su punto más alto de los últimos 15 años, de acuerdo a un informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) divulgado.

El reporte señala que el número de nuevos casos reportados aumentó de 850 en 2010 a 2.436 casos en el 2015, cifra que asegura no refleja el verdadero alcance de la enfermedad debido a que en muchos casos no es diagnosticada por no presentar síntomas.

De acuerdo con estimados de los CDC, en 2015 se registraron un total de 34.000 nuevos casos de Hepatitis C en el país y casi la mitad de las personas que tienen el virus no saben que lo padecen.

"Debemos llegar a las comunidades más afectadas con una amplia gama de servicios de prevención y tratamiento que permitan diagnosticar a las personas con Hepatitis C y darles tratamiento", declaró Jonathan Mermin, director del Centro de VIH/SIDA, Hepatitis y Enfermedades Contagiosas de los CDC.

La Hepatitis C es la enfermedad infecciosa que más muertes causa de todas las reportadas a los CDC, con casi 20.000 defunciones registradas en 2015, en su mayoría entre personas mayores de 55 años.

No obstante, las infecciones de Hepatitis C han experimentado un rápido aumento entre las personas más jóvenes, en especial entre aquellos que tienen entre 20 y 29 años debido al consumo de drogas con jeringas asociado a la epidemia de opiáceos que afecta al país.

Si bien el presente estudio no incluye información referente al origen étnico, los hispanos son uno de los grupos que ha experimentado un aumento más rápido con una tasa que pasó de 0.14 en 2010 a un 0.25 por cada 100.000 personas en 2014.

Asimismo, la tasa de mortalidad por Hepatitis C entre esta minoría es significativamente mayor que la de otros grupos, con 6.81 por 100.000, comparado con un 4.46 por 100.000 entre los blancos.

La enfermedad crónica del hígado, causada en muchos casos por la Hepatitis C, es una de las principales causas de muerte entre los hispanos en Estados Unidos, de acuerdo con los CDC.