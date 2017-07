'Chicharito' contempla al Tri campeón del mundo

Javier Hernández no perderá la ilusión por más que no pueda convencer a todos los aficionados mexicanos: aspira a ver a la Selección Nacional ganar una Copa del Mundo.

El ahora jugador del West Ham inglés expresó que tiene la seguridad de que el Tricolor puede ganar un Mundial y aclaró que no lo dice para ganar adeptos.

"Lo quisiera ver siendo Campeón del Mundo, lo dije y no me da pena decirlo, a veces mucha gente lo dice, porque es muy fácil decirlo y ganar gente, ganar diciendo esto, pero a mi no me da temor porque estoy trabajando", aseveró Hernández en entrevista con Univisión.

"Gané una Premier League con uno de los mejores clubes del mundo y estuve a punto de ganar una Champions League con uno de los mejores equipos del mundo".

El jugador mexicano también se refirió a la falta de apoyo al representativo nacional cuando más se necesita por parte de los aficionados y recalcó que el timonel, Juan Carlos Osorio, se mantendrá en su cargo con todo y las críticas a su trabajo.

"En los momentos malos es donde importa el apoyo, cuando en verdad a lo mejor no te gusta algo, a lo mejor no estás de acuerdo en algo", sostuvo.

"A fin de cuentas (Osorio) va a seguir y va a estar, tristemente se haga lo que se haga el 'Profe' va a seguir, los directivos los dijeron. ¿Qué vas a hacer, te quieres seguir quejando?".