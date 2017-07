Consulado de México en Santa Ana abre línea telefónica gratuita para asesoría legal migratoria

De lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. estará en servicio la línea telefónica gratuita de asesoría legal en español (714) 794-9494, para asesoría en materia migratoria para inmigrantes que residen en el condado de Orange.

“Esta iniciativa LegalMex se suma a los esfuerzos desplegados por el gobierno de México, como parte de la estrategia de fortalecimiento a la atención de migrantes en Estados Unidos (FAMEU)”, dijo el cónsul general de ese país en Santa Ana. “Tiene el propósito de atender las necesidades de representación legal de los mexicanos migrantes que viven en el condado de Orange”.

En las escalinatas del antiguo Palacio de Justicia del Condado de Orange en la ciudad de Santa Ana, donde hizo la presentación, Cuevas Zamora estuvo flanqueado por Eric Domínguez, presidente de la Asociación de la Barra de Abogados, en el condado de Orange, el concejal Vicente Sarmiento y el abogado Arnoldo Casillas, quienes forman parte de la alianza.

Gracias a este servicio, la comunidad podrá tener acceso a asesoría legal gratuita de abogados con experiencia y especialistas en leyes de migración, que podrían proporcionar servicio de bajo costo a los inmigrantes de ingresos reducidos.

“El establecimiento de la línea de ayuda LegalMex será una herramienta significativa para conectar inmediatamente a los miembros de la comunidad con abogados de calidad”, expresó Domínguez. “Este recurso es parte de un esfuerzo generalizado por parte del Consulado de México, abogados, escuelas de derecho y grupos comunitarios para establecer mejores prácticas, redes de respuesta y una plataforma para la representación de los miembros de la comunidad que actualmente están en proceso de deportación”.

Domínguez afirmó que la Asociación de la Barra Hispana de Abogados, en el condado de Orange, está comprometida a servir como recurso legal para estas personas.

De acuerdo con estadísticas del Instituto de Política Migratoria, en el condado de Orange residen 950,700 inmigrantes, de los cuales 270,000 son indocumentados y la gran mayoría de ellos son de origen mexicano.

“La verdad, LegalMex es una herramienta muy importante para el conocimiento de las leyes y es valiosa para la gente”, calificó el abogado Arnoldo Casillas. “Nuestro servicio inicial sería de orientación legal”.

En estos tiempos difíciles, por los ataques de la administración del presidente Donald Trump, a la comunidad de inmigrantes, es cuando más se requiere de acceso a servicios legales de bajo costo o gratuitos de la más alta calidad, para que su derecho a un debido proceso legal sea protegido.

“Estamos listos para proteger a nuestros residentes y especialmente a los indocumentados”, observó el abogado y concejal de Santa Ana, Vicente Sarmiento. “Estamos obligados a dedicar fondos y ayuda legal para ellos, y tenemos que ser fuertes y valientes, no tener miedo, sino hablar con una voz fuerte y segura junto a sus líderes”.

Una de las primeras personas que podría acceder a la ayuda y asesoría legal seria Kenia Diaz, una mujer transgénero, originaria de Guerrero, México, quien estuvo detrás de las rejas casi un año, entre un centro de detención de Texas y en el ex centro de detención de inmigración de Santa Ana.

“Nunca pude tener acceso a un abogado”, dijo Kenia a Excélsior. “Cuando me mandaron a Texas me quitaron $3.500 pesos y nunca me los devolvieron; también me tiraron a la basura mis tarjetas de identificación y me maltrataron”.

Por su parte, Katie Brazer, coordinadora regional de campo en el condado de Orange para la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes (CHIRLA), indicó que, aparte de la línea telefónica de ayuda “LegalMex”, también resulta imperioso que las familias tengan un plan de contingencia para cualquier emergencia, sobre todo con relación al cuidado de los niños, en caso de una remoción de Estados Unidos de algunos de los progenitores.

“Muchas personas han sido víctimas de fraude por parte de notarios, así que la gente no se debe dejar engañar”, declaró. “Lo más seguro es que llamen al consulado, porque ahí podrían saber si alguno tiene opción de algún alivio migratorio”.

Quienes requieran orientación legal pueden llamar a línea “LegalMex” (714) 794-9494.