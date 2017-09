Aleks Syntek: ‘Me equivoque al decir que el reguetón es para simios'

CIUDAD DE MÉXICO.- Primero, Aleks Syntek aseguró que el reguetón era para simios y, tras una fuerte oleada de críticas, se retractó y hasta disculpas pidió.

"Reconozco que me equivoqué en la forma de expresarme. Respeto a quien escuche, o se dedique al reguetón. En lo particular no es un género que me atraiga, pero reitero mi compromiso con la diversidad musical y el respeto al gusto de cada quién", publicó en una imagen.

Durante una entrevista con Adela Micha, el cantante de "Duele el Amor" reveló que el reguetón no le gusta, ya que le parece que todas las canciones tienen el mismo ritmo.

"¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Ya estoy hasta la madre de oír lo mismo ¿Qué todos los días desayunan el mismo bolillo con nata?

"Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón".