De cómico a fanático del arte chicano

Riverside – Dos hombres hispanos estaban fijándose en un cuadro de tonos suaves con una camioneta antigua de color beis que cruzaba un puente. Uno le dijo al otro que su abuelo tenía ese mismo modelo.

Esta pieza del bajacaliforniano Wenceslao Quiroz forma parte de una muestra itinerante “Papel Chicano Dos: Trabajos en Papel de la Colección de Cheech Marín”, que fue inaugurada el pasado 2 de febrero en el Museo de Arte de Riverside.

En la recepción de la apertura se encontraba el dueño de la colección, Cheech Marín, de 70 años, cuyo nombre de pila es Richard Anthony Marín, nacido en Los Ángeles en 1946. Se le apoda Cheech, un anglicismo de la palabra chicharrón. De origen mexicano, Marín es conocido por sus actuaciones en películas y series televisivas como Nash Bridges (1996), “Born in East LA” (1987) y “Cheech and Chong” (1970s y 1980s), una pareja de cómicos donde toma el papel de un latino que le gusta fumar la marihuana.

Miles entraban a verle, llenando la sala de bullicio, con deseos de conocerle en persona, tomarse una foto con él y que les firmasen un catálogo o algún álbum.

Algo que quizás no se sepa de él, y que él toma muy en serio, es el amor por el arte. Se dice que posee la mayor colección privada de arte chicano del mundo ya que cuenta con más de 700 obras. Hace poco que lanzó una marca de mezcal llamado Tres Papalote Mezcal, del estado mexicano de Guerrero. Cada botella tiene una imagen de una escultura de vidrio hecha por dos hermanos originarios de Guadalajara, Jalisco, que Maríntiene en su colección de arte.

Cuando entró en contacto con obras de los artistas chicanos, que según él, ocupaban un puesto muy marginado en la escena de arte del arte contemporáneo estadounidense, decidió usar su fama para divulgar el trabajo de estos artistas.

“Hasta que no se conoce el arte chicano, no se sabrá si se ama o se odia”, dijo Marín, residente de Pacific Palisades, al oeste de la ciudad de Los Ángeles. “Muchos no conocen este estilo artístico y cuando lo ven, les gusta”.

En “Papel Chicano Dos”, hay 65 obras hechas por 24 artistas—Carlos Almaraz, Charles “Chaz” Bojórquez, Pablo Andrés Cristi, Carlos Donjuán, Gaspar Enríquez, Sonya Fe, Emmanuel Gálvez, Margaret García, Roberto Gil de Montes, CiCi Segura González, Raúl Guerrero, Roberto Gutiérrez, Adán Hernández, Benito Huerta, Leo Limón, Gilbert “Magu” Luján, César A. Martínez, Glugio “Gronk” Nicondra, Wenceslao Quiroz, Frank Romero, Sonia Romero, Ricardo Ruiz, John Valadez y Vincent Valdez.

La muestra estará en el Museo de Arte de Riverside hasta el 7 de mayo.

Lo interesante de “Papel Chicano Dos” es que profundiza en la identidad interracial de cada creador. Las piezas muestran un enfoque especial en el activismo. Por ello, dijo Marín, que los artistas chicanos seguirán haciendo obras que expresen sus sentimientos verdaderos acerca de la administración republicana de Donald Trump.

Papel Chicano Dos: Trabajos en papel de la colección de Cheech Marín hasta el 7 de mayo en el Riverside Art Musuem, 3425 Mission Inn Avenue. Abierto de martes a sábado, de 10 a.m. a 4 p.m. y domingo de 12:00 a 4:00 p.m. Entradas cuestan $5 general, $3 estudiantes y tercera edad y gratis para militares, sus familiares y menores de 12 años. La entrada es gratis el primer jueves, de 6:00 a 9:00 p.m. y el primer domingo, de 1:00 a 4:00 p.m., del mes. Para más información: www.riversideartmuseum.org; (951) 684-7111.

