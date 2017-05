Comunidad se une para apoyar a familia devastada por accidente fatal en Highland

Diana Pérez vive los peores momentos de su vida y un dolor multiplicado, no solo por la pérdida de un ser querido, sino de seis en el último año.

Después de enterrar a su abuela y a un hijo en abril y mayo del año pasado, ahora enfrenta la difícil tarea de sepultar a sus dos pequeños hijos, Vanessa y Aiden Hermosillo, de 8 y 7 años de edad, así como a su abuelo y un sobrino.

Los cuatro, que incluuyen a Juan Pérez, de 86 años de edad, y Nick Luna, de 16 años de edad, fallecieron el pasado 8 de mayo en un accidente de tránsito en Highland mientras regresaban a casa de la escuela.

Según las autoridades, el vehículo conducido por Luna dio varias vueltas tras ser impactado por un vehículo modelo Acura, antes de incendiarse.

Tres de las víctimas murieron calcinadas en el lugar mientras que Luna, padre de un bebe de nueve meses de edad, murió en un hospital local horas después, dijeron las autoridades.

En entrevista con La Prensa durante una vigilia efectuada el pasado jueves 11 de mayo, en el lugar exacto de la tragedia, Blanca Estela Ramírez, madre de Diana, dijo que su hija esta devastada por la perdida y que se encuentra sedada la mayor parte del tiempo para intentar mermar el dolor.

Ramírez, de 57 años de edad, añadió que su hija se encontraba en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, hasta donde viajó para informar de lo sucedido al padre de los niños, quien fue deportado hace varios años.

“Mi hija está muy mal, muy mal, no puede ver la televisión ni escuchar más sobre la noticia. Ha perdido tres hijos en un año y ahora pierde a su abuelito, mi papa, y a mi sobrino. Este es un dolor que no se lo deseo a nadie”, dijo Ramírez entre llantos.

'Ya no los volveré a ver'

“Esos niños eran la alegría de la casa, siempre fueron muy cariñosos, te abrazaban y besaban, te hacían reír. Mi casa va a estar muy callada, muy triste. No me dan ganas de regresar a mi casa, ya no los volveré a ver jamás”.

Visiblemente acongojado, Héctor Luna, de 86 años de edad, dijo a La Prensa que su nieto Nick siempre vivió la vida a su manera y que pese a sus errores estaba rumbo hacia un mejor futuro. En efecto, Nick se graduaría este año de la preparatoria y tenia deseos de “triunfar” en la vida.

“Él era muy popular, vivió la vida como quería, todo el tiempo demostró tener ganas de triunfar. Hizo muchos errores pero siempre los reconoció. Agradezco a la comunidad por el apoyo y cariño, no hay palabras para expresar nuestro más sincero agradecimiento”, dijo Luna con voz entrecortada.

Las muestras de afecto fueron visibles durante la vigilia realizada en las esquinas de la avenida Palm y la calle Cypress, en la ciudad de Highland—lugar exacto de la tragedia.

Ahí se congregaron cientos de personas para orar por el descanso eterno de las víctimas y para rogarle a Dios que le conceda fuerzas a la familia para poder sobrellevar semejante dolor.

Los asistentes, entre ellos Kathleen Tafoya, madre de dos adolescentes que conocieron a las víctimas, también exigieron a las autoridades instalar señalamientos de tránsito para evitar futuras tragedias.

Según Tafoya, los conductores viajan a exceso de velocidad sobre la avenida Palm en dirección de norte a sur debido a la falta de un semáforo o un alto.

“La ciudad debe instalar al menos un alto inmediatamente para evitar mas accidentes. La ciudad se está lavando las manos diciendo que hay planes para un semáforo pero hasta el próximo año. Nosotros necesitamos algo ahorita”, indicó Tafoya.

Según representantes de la ciudad, existen planes para instalar un semáforo en dicha locación pero hasta principios del próximo año debido al presupuesto local. Tafoya añadió que un alto no cuesta tanto y puede ser instalado en cuestión de horas.

El último adiós

La familia tiene ahora la difícil tarea de darle el último adiós a las víctimas —los servicios funerales que aún no han sido programados debido a que las autoridades aún no entregan los cuerpos a la familia.

Mientras tanto, la familia continúa pidiendo la colaboración de la comunidad para darles a sus familiares un sepelio digno.

La comunidad se ha organizado y el sábado pasado llevaron a cabo un lavado de automóviles en el lugar del accidente para reunir fondos. El martes pasado, la comunidad realizó una venta de tacos a beneficio de la familia.

Aquellas personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de dos cuentas en la página Go Fund Me. La primera cuenta está a nombre de los niños y abuelo y la segunda a nombre de Nick.

www.gofundme.com/juanaidenvanessa, https://www.gofundme.com/nicholas-luna.