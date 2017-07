Adal Ramones: el azote de los cursis

Considera que uno de sus aportes en la televisión hispana fue haber popularizado el monólgo personal que a veces le llaman “stand up”. Aclara que sus lineas las hace él mismo, excepto los 12 años en que hizo su show para televisa y fueron los hermanos Jaliffe, quienes le ayudaron.

Adal Ramones, quien vendrá este fin de semana al Sur de California, cree que fue uno de los facilitadores para que la gente ventilara sus asuntos personales que iban del estocicismo a la cursilería.

“Al principio el tema de la política llevado a la ridiculez era lo que le gustaba a la gente, pero en la época de mis monólogos luego se abrió a la vida personal”, dice.

¿Los mexicanos somos cursis?

“A mi me parece que vivimos una vida muy aplastante, y de repente nos salía bien ser cursi, o ‘corny’, como aquí le dicen”, opina.

Las redes sociales

Uno de los logros de los monólogos y el show de Ramones fue que pudo traspasar las barreras psicológicas de las culturas hispanas, y así como podía hacer reír y pensar a los mexicanos, los mismo ocurría con los centroamericanos quienes lo veían en la televisión.

Algo que no es fácil por los giros locales del idioma cuando se trata del humor.

Y aún ahora, los monólogos gustan en Ecuador o Miami.

“En Ecuador tuvimos una buena entrada recientemente, de unos 8,000 en cuatro shows”, dice.

Lo que nunca imaginó en sus inicios fue las computadoras y los teléfonos inteligentes conectados a la Internet.

Luego de aclarar que en muchos casos la tecnología ayuda a ubicar dónde están los chamacos, cree que el “99 por ciento de la tecnología nos ha echado a perder”.

“Ahora vivimos muy hacia afuera. Usamos las redes para demostrarles a quienes nos siguen que comemos en los mejores lugares, que vamos a los mejores lugares, y (con las ‘selfies’) todo mundo sabe de qué lado posar, para que sus 123 seguidores lo vean, vivimos hacia afuera, no hacia nosotros mismos”.

Humor en serio

Siguiendo el consejo de su padre, de que “el que pega primero, pega dos veces”, y considerándose a sí mismo como el “John Carson mexicano”, Ramones abrió un experimento televisivo en el que combinaba los monólogos con las entrevistas, como aquellas en las que abrió el hermetismo de Luis Miguel y lo hizo hablar de su deseo navideño de volver a ver a su madre... y hasta le regaló un cepillo para la peluza de sus trajes.

“Eso fue la segunda vez que lo entrevisté, en Cancún, y fue interesante porque él nunca había hablado de su madre”.

Lo “balconeaste”, y ¿qué tal si balconeamos a Adal Ramones? ¿cuál sería tu mayor deseo?.

“Yo soy muy apegado a mis hijos, y solo quisiera vivir más años para verlos crecer”.

¿Cuántos años tienes?

“Cincuenta y cinco”. Bueno, a los 60 ya se empiezan a escuchar pasos en la azotea... ja ja ja..

PRESENTACIONES

Viernes 30 de Junio:

Fox Performing Arts Center, Riverside

Sabado 1 de Julio:

The Wiltern, Los Angeles

www.livenation.com

“Bueno, eso era antes. Yo me cuido”.

¿Cuál es tu rutina?

“Yo no tengo rutina. Pero yo no he sido tomador”.

¿Cuidas lo que comes? ¿cuántos tacos te comes en una sentada?

“Ja ja ja... Yo no me voy a los extremos, pero si me como solo uno o dos tacos”.

De la fregada

Se le comenta a Ramones sobre la difícil situación de los mexicanos en México y en EEUU, bajo la actual administración.

“Ahora nos va de la fregada”, dice.

¿Le vas a entrar al tema de Donald Trump?

“Sí. Algo”.

Sin embargo, la mayor fuerza del trabajo actoral de Ramones ha sido agarrando de blanco los temas de los estilos de vida, algo que lo mantuvo por más de una década bajo el amparo de Televisa. “Yo nunca quise hacer ‘stand-up’, yo solo era un fan de Johnny Carson”.

Es algo que ahora hacen los Suarez, ¿qué piensas de ellos?

“No los he visto ahora, pero son unos actorazos”.

¿Hay vida después de Televisa?

“Si la hay. Mira, yo no soy bloguero, pero, aunque no han vuelto a pasar mis shows, muchos jóvenes me han visto en la Internet, y eso me gusta mucho”.

¿Monólogos escritos?

En la breve entrevista telefónica desde la Ciudad de México, Ramones habla con franqueza de sus monólogos que él mismo empezó a escribir, aunque los hermanos Mauricio y Gerardo Jaliffe le ayudaron en el show de televisa.

¿Haz considerado publicarlos en forma de libro?

“No funcionan escritos”, dice. “Hubo una editorial mexicana que lo quiso hacer, pero yo les dije que no funcionarían. Les ahorré el fracaso, y no se hicieron”.

Apresurado por los 10 minutos ofrecidos, el redactor toma revancha.

¿Cómo se definiría Adal Ramones en tres palabras?

“Ja ja ja... Es difícil. Solo como un tipo imperfecto que siempre trata de ser mejor”.

