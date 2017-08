Omar Chávez quiere noquear a 'La Amenaza'

A su rival en turno le apodan "La Amenaza", pero en tierras regias Omar Chávez quiere demostrar que en verdad él es quien intimida sobre el cuadrilátero.

El hijo del legendario Julio César Chávez se enfrenta este sábado en el Gimnasio Nuevo León Unido al texano Roberto García (40-3, 24 KOs), a quien calificó de peligroso porque nunca lo han noqueado, pero Omar (36-3-1, 24 KOs) aseguró que a su oponente le llegó el momento de perder por la vía rápida.

"Sí es una amenaza por su récord, nunca ha sido noqueado, es buen peleador, pero sinceramente estoy tranquilo, relajado, confío en mí, pienso quitarle el apodo y ser una amenaza para cualquier persona que tenga un campeonato del mundo en las 154 libras.

"Me motiva todo, es un muchacho que nunca lo han noqueado, me gustaría ser el primero en hacerlo, me motiva el campeonato de Plata y me motiva que cada vez estamos más cerca de cumplir el sueño", expresó el sinaloense.

La pelea será a 10 rounds en Súper Welter por el campeonato de Plata del CMB y el cual Chávez busca ganar para clasificarse pronto a una pelea de título mundial.

- ¿Qué hacer si se complica la pelea?

"Como me diría mi apá, los cojones, hay veces que se acaba el plan y sólo tienen que salir los cojones y tirar golpes, hay que hacer un plan inteligente, pienso que soy más atlético, más boxeador que él, pero pues si la pelea se complica y las cosas no salen como nosotros queremos, pues viva México y a tirar con todo".