Andrés Guardado promete más ritmo con el Betis

Andrés Guardado ya apareció en la cancha de verde y blanco.

El volante mexicano debutó con el Real Betis en el Estadio Francisco de la Hera al encarar al Extremadura de Segunda B, en partido que terminó con empate 1-1.

El tanto inicial lo pudo haber hecho el cuadro bético, pero Sergio León erró un penal abrió la puerta para que en el minuto 45 el Extremadura pusiera, ahora sí, el primero del partido a través de Valverde.

En el complemento empató Betis con Amat tras un rebote en el poste al tiro de Zozulya.

Guardado entró de relevo en la segunda mitad y reconoció que el rival complicó al conjunto andaluz.

"Me he sentido un poco fuera de ritmo. Han sido los primeros 20 minutos que he jugado tras llegar de las vacaciones. Apenas llevo una semana entrenándome, poco a poco iré agarrando ritmo", comentó Guardado a la web del Betis.

"Ha sido un rival muy competitivo que nos ha puesto en aprietos en más de una ocasión. También sabemos el riesgo que corremos con la apuesta que estamos haciendo intentando salir desde atrás. Tarde o temprano lo vamos a dominar mejor y vamos a dar menos opciones al rival. Para eso son estos partidos de pretemporada, para ir puliendo detalles y mejorar. Obviamente, nos falta mucho todavía".

Betis ganó en penales el trofeo que se otorgó por el 10o. aniversario del Extremadura UD.