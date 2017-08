Caminatas en Fontana ayudan a mantener el cuerpo sano

Hace tres años, Marta Cruz, de 66 años de edad, fue diagnosticada con presión arterial, ocasionada en parte, por el sobre peso y otros factores biológicos y genéticos. Además de comer saludable, no ingerir alcohol y reducir el nivel de estrés, el doctor le recomendó una simple tarea: caminar tres veces por semana al menos media hora al día.

“Al principio si se me hizo difícil, me daba mucha flojera, pero luego comencé a ver los cambios y me sorprendí. Ahora me siento bien, más ágil, más ligera, me canso menos, tengo más energía y veo la vida de diferente manera”, comentó Cruz.

La residente de Fontana decidió tomar el ‘toro por los cuernos’ para evitar que el daño se propague y afecte su vida de manera irreversible. Y es que a pesar de que la presión arterial puede ser genética, es fácilmente controlada si se lleva una buena dieta y se hace ejercicio. Ignorar sus síntomas no solo es irresponsable sino también podría ser letal.

Cruz fue una de decenas de personas que el sábado, 19 de agosto, participaron en la primera caminata de la temporada en la ciudad de Fontana. Organizada por el programa Healthy Fontana (Fontana Saludable), la caminata reunió a personas de todas las edades, con diferentes motivos e objetivos.

La última caminata se realizará el próximo 11 de noviembre, a las 8:00 a.m., y comenzará en el centro de naturaleza Mary Vagle, en Fontana. Para entonces, las autoridades esperan que los participantes hayan caminado dos mil millones de pasos, y logrado sus metas y objetivos personales.

“Caminar debe ser parte de la vida cotidiana de chicos y grandes. Los beneficios son demasiados para ignorarlos”, comentó Eva Armijo, propietaria de Fleet Feet Sports, en Rancho Cucamonga.

Armijo añadió que una de las reglas básicas para caminar es tener el calzado adecuado. El zapato debe ser hecho de materiales que transpiran, una medida más grande de lo normal debido a que el pie se hincha al caminar, y con la suela cómoda para evitar dolor en el talón.

Previo a la caminata, Armijo midió los pies de mucha gente para poder recomendarles el calzado adecuado. Otra regla básica es ingerir la cantidad adecuada de agua para mantener el cuerpo hidratado, añadió.

Con botella de agua en mano, Cyril Kaicener, de 79 años de edad, caminó las dos millas y media que le sirvió para relajar los músculos. Y es que Kaicener camina al menos cinco días a la semana por más de dos horas cada día.

“Comencé a caminar a los 50 años de edad cuando comencé a sentirme enfermo. He caminado por las sendas más interesantes, hermosas y peligrosas del país. Mi recomendación es beber agua, tener el cuerpo hidratado siempre. Otra recomendación es dirigida a los jóvenes, suelten la consola de juegos y salgan a la calle a jugar, vayan al parque a caminar, sean activos”, dijo Kaicener.

Arisbeb Campos, de 17 años de edad y estudiante de la escuela preparatoria de Fontana, concordó con el próximamente octogenario y añadió que caminar no solo es divertido sino también ayuda a evitar enfermedades.

Según Healthy Fontana, caminar al menos 30 minutos al día reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, así como de sufrir demencia. Caminar ayuda también a reducir la presión arterial, acelera el metabolismo, favorece el sistema circulatorio, y reduce el colesterol malo.

Caminar también reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo II, asma y algunos tipos de cáncer, incluyendo cáncer de colon, mama y útero, añadió Healthy Fontana. Caminar fortalece los huesos, tonifica las piernas, glúteos y abdomen y ayuda a mantener un peso saludable, entre muchos otros beneficios.

La próxima caminata se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre a las 7:00 a.m. en el centro comunitario Jessie Turner de Fontana. Una caminata más se realizará el próximo 14 de octubre a las 9:00 en el evento Let’s Move on the Trail”, en el centro de Fontana.

Todos los eventos son completamente gratuitos. A todos los participantes se les obsequiará una camiseta para conmemorar el evento y un podómetro, así como la oportunidad de ganarse tarjetas de regalos para equipo deportivo durante las rifas.

Para más información sobre los beneficios de una vida saludable, visite www.fontanawalks.org.