Rafael Márquez negó al borde de las lágrimas las acusaciones que lo vincula con el narcotráfico

GUADALAJARA, Jalisco- Justo en la cancha 1 del Club Atlas Colomos, donde comenzó su carrera en Primera División a los 17 años, el capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, de 38 años, negó al borde de las lágrimas las acusaciones que hizo ayer el Departamento del Tesoro de EU, que lo vincula con el narcotráfico.

Según las investigación de la dependencia estadounidense, Márquez sería prestanombres de la organización criminal que lidera Raúl Flores Hernández.

El zaguero no jugará con el Atlas mañana contra el América, y no hay fecha para su regreso.

"Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados, pues aclaro que nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han ventilado", dijo Márquez, quien ayer de manera voluntaria declaró ante la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México.

Sin embargo, el vínculo entre Márquez y el hijo de Flores Hernández, Raúl Flores Castro, se ha documentado, pues fuentes cercanas aseguraron que Flores Castro y el futbolista compraron varios terrenos mediante prestanombres. Además del intento de ambos por tener una franquicia del Ascenso hace ya casi una década.

En una mesa que lucía solitaria, ya oscureciendo y acompañado de su equipo de abogados, el michoacano dio una conferencia que duró menos de cuatro minutos tras la que no permitió que se le hicieran preguntas.

Márquez lució desgastado en su comparecencia, a pesar de que apenas ha transcurrido un día del escándalo.

"Quiero agradecer también a todos los que me han mandado mensajes de motivación, mensajes de apoyo, mensajes de aliento, sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar, así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto, en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen", expuso.

ASÍ LO DIJO

"Quiero ser muy puntual y reiterar mi compromiso de apoyar a las diferentes autoridades y gobiernos correspondientes en la medida que me sea posible y mantener informados a los medios de comunicación de esta situación".

Rafael Márquez, capitán del Atlas y de la Selección Mexicana.