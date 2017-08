Programa del Distrito Escolar de San Bernardino prepara a alumnos con discapacidad

Estaban manos a la obra.

“Necesito más paquetes por favor”, le dijo Arturo Fuentes, de 19 años, a Salvador Medina, de 19 años. “Tenemos que seguir trabajando”.

Eran seis varones estaban ayudando a preparar los materiales para cuando los estudiantes de la escuela primaria Marshall de San Bernardino (SBCUSD) regresen a clases el 7 de agosto.

Los jóvenes forman parte de un programa nuevo para estudiantes con discapacidades que el Distrito lanzó este verano para prepararlos para el mercado laboral.

Manuela Moreno, una maestra hispana bilingüe de educación especial en la preparatoria San Bernardino, dijo que el programa veraniego es para extender las destrezas que ya enseñan en la escuela.

“Muchos de los empleados del distrito se quedan sorprendidos de ver lo bien que trabajan y lo rápido que cumplen con todo lo que se les asigna”, comentó.

El propósito es capacitarlos para que cuando terminen sus estudios, estén listos para un trabajo ya sea en el mismo distrito escolar o en un lugar cercano.

“Lo que queremos hacer es cambiar las expectativas porque todos los que están aquí son capaces y pueden trabajar”, expresó Chris LeRoy, administrador del programa de transición para niños con necesidades especiales del SBCUSD.

Hemos ayudado a que unos 223 graduados obtengan trabajo en diversos sectores de la localidad en los últimos tres años, agregó LeRoy.

Según el banco de datos de Kidsdata.org, hay cerca de 6.000 estudiantes con necesidades especiales matriculados en el SBCUSD.

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OIT), las personas con discapacidades son un 15% de la población mundial y alrededor de un 80% está en edad de trabajar. Dichas personas experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica, cayendo en mayor riesgo de recibir protección social insuficiente.

Su derecho a un trabajo digno les es frecuentemente negado, por lo tanto, programas como éste de SBCUSD llenan a los alumnos con discapacidades tanto como a sus familias con la esperanza de poder obtener un empleo.

Para Alfredo Agüero, organizador comunitario de la Inland Congregations United for Change que aboga por los estudiantes de educación especial, “el problema es que estos programas no se anuncian. Si no se les deja saber a los padres, ¿cómo van a saber que existen?”, reflexionó.

Por lo pronto, Ivanni Núñez, de 22 años, quien se acababa de graduar de la preparatoria Pacific en San Bernardino, estaba ocupado llenando sobres de color manila con hojas de papel.

Dijo que ya había solicitado un trabajo en The Home Depot y estaba esperando una respuesta.

EL DATO:

Las personas con discapacidades son un 15% de la población mundial y alrededor de un 80% están en edad de trabajar. -Organización Mundial del Trabajo (OIT)