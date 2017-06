Nunca es tarde: Se hizo ciudadano 25 años después de legalizarse y sin hablar inglés

Fausto Arias, de 63 años, un residente de San Bernardino se juramentó como ciudadano de los Estados Unidos tras 25 años de ser residente permanente.

Y no es porque no quisiera hacerlo antes, sino que ya había reprobado el examen de naturalización en 1992 cuando lo hizo en inglés. Sin embargo, el pasado 18 de abril se juramentó como estadounidense luego de pasar el examen, esta vez en español.

Y como Arias, muchos residentes permanentes adultos no logran obtener la ciudadanía porque no dominan el idioma inglés y creen que no tienen otras opciones.

Claire Nicholson, oficial de asuntos públicos de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS, por su sigla en inglés) informó que las personas deben presentar el examen en inglés, pero existen dos excepciones en cuanto a la edad.

“Si la persona tiene 50 años o más en el momento de la presentación de la prueba de naturalización, y han vivido como residente permanente (tarjeta verde) en los Estados Unidos durante 20 años,” señaló.

La otra excepción es si la persona tiene 55 años de edad o más en el momento de solicitar la naturalización, y ha vivido como residente permanente en los Estados Unidos por 15 años.

Aunque en 1977 había firmado una orden de salida voluntaria, la aministía de 1986 le permitió regularizar su estado migratorio.

“Cuando recién me vine de México pedían papeles para agarrar trabajo, así que compré una ‘mica’ [tarjeta de residente] pero yo no robé la identidad de nadie. Mi información personal era lo que estaba en la mica. Inmigración me agarró y me arrestó,” dijo Arias.

El Servicio de Inmigración y Naturalización estiman que alrededor de 4 millones de personas aplicaron para ajustar su estatus a través de esta ley.

Háganle la lucha

De acuerdo a estadísticas ofrecidas por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, en 1992 se recibieron 783,062 solicitudes de naturalización, pero sólo se juramentaron solo 237,479 personas.

Arias aplicó ese año para la ciudadanía, paso todo el proceso menos el examen escrito en inglés, por eso no pudo hacerse ciudadano en aquel entonces.

La vocera de USCIS, agregó que “si la persona tiene 65 años de edad o más, y ha sido residente permanente por lo menos 20 años en el momento de la solicitud de naturalización, se le dará consideración especial con respecto al requisito de la prueba de educación cívica”.

Por su edad, Arias pudo realizar el examen en español el 8 de abril de este año, y se juramentó el 18 de abril.

Durante 25 años Arias fue residente de los Estados Unidos, y en ese período obtuvo 2 tickets por DUI, es decir, por manejar bajo la influencia del alcohol.

Cuenta que decidió obtener su ciudadanía “por las reglas que está poniendo el señor presidente. Yo pensaba que él no iba a ganar… y sorpresa: salió triunfante,” comentó.

Ahora Arias recomienda a aquellos que tienen la posibilidad de legalizarse en este país, que “no tengan miedo, que hagan las solicitudes y vayan, no es tanto como uno cree, no es difícil. Los oficiales de inmigración tratan a uno con respeto. Si tienen posibilidades de hacerse ciudadanos, hágale la lucha,” dijo.