Trevi y Guzmán arman batalla campal

LOS ÁNGELES.- A sus respectivos 49 años, Gloria Trevi y Alejandra Guzmán están a punto de entablar la batalla más importante de sus carreras, una que las enfrentará cara a cara en el escenario.

Se trata del "Versus World Tour", una gira mundial en donde sacarán sus mejores armas para crear un verdadero pandemónium musical cargado de rock, irreverencia, sensualidad... y mucho compañerismo.

"¡Nos vamos a destrozar y nos vamos a desgarrar! Sí, pero con música", bromeó Alejandra en entrevista.

La idea de la gira, que arranca oficialmente este 3 de junio en el Staples Center de Los Ángeles, surgió después de que Gloria se enteró del tiroteo ocurrido el año pasado dentro de una discoteca gay en Orlando.

Ante la magnitud del suceso, Trevi decidió aliarse con su contemporánea para no sólo llevar momentos musicales inolvidables a todos sus fans, sino también un mensaje de tolerancia entre mujeres y seres humanos.

"Vi el mail de Gloria y pensé que sería mejor unirnos que ser rivales. Es la única con quien puedo compartir escenario y hasta hacer un disco, ¡y les voy avisando que va a haber uno!", adelantó Alejandra.

"La unión hace la fuerza. Somos mujeres luchadoras y fuertes. Debemos decirle a la gente que no pare, que no tenga miedo. Están pasando tantas cosas, que ojalá que unamos nuestro amor latino, nuestras raíces".

La hija de Enrique Guzmán también consideró que sería buena idea hacer una gira a dúo debido a que ambas tienen estilos musicales compatibles.

"A mí me encanta el reggaetón y lo bailo, pero no se me quita esa vena rockera. Somos pop-rock, de una época en la que la música y la letra eran importantes", señaló "La Reina de Corazones".

"Los seres humanos por separado somos mágicos y podemos seguir adelante, pero si nos unimos, somos hasta más poderosos y podemos hacer cosas impresionantes", añadió Gloria, quien luce cabellera rubia.

Según adelantaron, en el concierto habrá momentos en que ambas estén juntas, pues no sólo actuarán por su lado. Incluso se escucharán dos baterías sobre el escenario, una para cada una.

"Los vamos a sorprender, habrá cosas que ni se esperan ni se imaginan. El disco tiene 10 canciones que ya grabamos, en las cuales hay un poco de todo. Hay composiciones de ambas y cada quien le puso su sello.

"Esto lo preparamos hace más de ocho meses. También pudimos preparar un vestuario espectacular. Es algo que jamás han visto", mencionó Guzmán, emocionada.

Para delicia de sus respectivos fans, por momentos cada una cantará canciones de la otra. Y aunque Gloria no descarta tener invitadas sorpresa, Alejandra no cree que exista alguien a su altura.

"Gloria y yo fuimos las contemporáneas, me acuerdo más de ella que de todas las otras que existen. En ese momento no habíamos más que Gloria y yo", puntualizó Guzmán.

Sin embargo, la unión entre las dos cantantes, que pisarán con su gira la Ciudad de México del 22 al 24 de junio, no sólo se limita al ámbito musical.

Según coincidieron, su vida personal, su rebeldía dentro de la industria, su visión ante la vida y su faceta como madres, han ayudado a transformar esa aparente rivalidad en una amistad refrescante.

"Las dos empezamos como chicas rebeldes con ganas de cambiar el mundo, pero el día de hoy también somos madres, y creo que ahora nuestros sueños se entrelazan con los sueños de nuestros hijos", indicó Trevi.

"Mi hija es quien más me ha ubicado y me ha hecho poner los pies en la tierra, con todo y que los hijos son crueles y a veces dicen cosas fuertes. Aprendes muchas cosas cuando eres madre", sumó Guzmán.

Con el "Versus World Tour", las intérpretes pisarán varios lugares de Estados Unidos como California, Colorado, Texas, Arizona, Nevada, Atlanta y Carolina del Norte, entre otros.