Experta en inmigración contesta inquietudes y preguntas de los lectores

Tengo 28 años de estar en el país, no tengo 245i, tengo tres hijos ciudadanos de 24, 20 y 13 años, todos estudiantes, no están en el ejército, ni tienen condición médica especial, mi esposa también es indocumentada, no tengo ningún delito y me dijeron que es imposible arreglar papeles sin salir del país y tener un castigo. ¿Tengo alguna opción de arreglar en el país?

Querido Lector,

Muchas gracias por su carta. Nos encontramos con muchas personas en la misma situación de usted y por esa razón queremos darle el mejor consejo.

Su hijo(a) ciudadano de este país mayor de 21 años puede pedirla por medio de la petición I-130 y una vez se pueda confirmar el parentesco la petición I-130 será aprobada. Pero, usted ha estado en este país por muchos años sin permiso, decimos que usted tiene “estadía irregular” y para que usted pueda usar su visa aprobada, usted tiene que probar que usted puede ser admitido en este país.

Usted no puede ser admitido en este país si ha estado con un estatus irregular por más de seis meses a un año. Usted necesitaría (1) una petición que fue hecha o aprobada antes del 30 de abril del 2001, o (2) haber entrado a este país con permiso para poder hacer su ajuste migratorio y obtener la residencia adentro de este país mediante la petición de su hijo (a) ciudadano.

En caso que ninguna de estas circunstancias le aplique, entonces usted necesitaría un perdón. Para que este perdón le aplique, usted tiene que tener al pariente necesario que sería un esposo (a) ciudadano o residente o padres residentes o ciudadanos de este país.

Sus hijos no pueden ser estas personas para pedir este perdón. Esperamos que haya un cambio en las leyes que ayudarían a personas como usted que no tienen estas opciones, pero pueden mostrar que son buenos miembros de la comunidad.

En este momento, usted no corre el riesgo de ser deportado porque usted no tiene antecedentes penales y tiene hijos nacidos en este país.

Por favor manténgase al tanto de clínicas que se llevarán a cabo en las ciudades de Riverside y San Bernardino que le informan sobre sus derechos para que usted esté preparado. Las anunciaremos por este medio.