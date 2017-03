Despiden presentadora de Estrella TV que demandó a su jefe por acoso sexual

Karla Amezola, ahora ex presentadora de Estrella TV, fue despedida el pasado martes 7 de marzo después de permanecer 6 años en la Empresa Liberman Broadcasting Inc, el mismo día que su presunto acosador, Andrés Angulo, quien ejerció como Vicepresidente de Noticias, también renunciara de la empresa.

"Estoy decepcionada, pero no me sorprendió que me despidieran. Esperábamos que ocurriera antes, porque me quejé y presenté una demanda contra Andrés [Angulo] y la compañía ", dijo la presentadora mexicana a Forbes.

Amezola introdujo una demanda por acoso sexual el pasado 23 de junio del 2016 en la corte de Los Angeles contra Andrés Angulo y Estrella TV.

Ella fue contratada por esa televisora en marzo del 2011 y alegó haber sido acosada sexualmente por años por su jefe, quien empezó a laborar en ese medio en julio del 2011.

"Esto lo veo como una victoria. Estoy feliz que lo obligaron a dimitir. Siempre lo defendieron y pensé que nunca lo despedirían,” dijo Amezola en cuya demanda se lee que Angulo le decía que "él era un empleado intocable y que podía salirse con la suya por su valor en la compañía".

Amezola dijo que ella se dirigió a recursos humanos y la compañía la ignoró, hasta que contrató un abogado, fue entonces cuando Estrella TV inició una investigación.

En octubre del 2016 la televisora empleó a una nueva Vicepresidente de Noticias, Andrea Ospina, aunque Angulo siguió en el mismo cargo.

Amezola señaló que el ambiente de trabajo continuaba siendo muy hostil.

"En las últimas semanas, [Ospina] comenzó a criticar lo que llevaba puesto, mi cabello e incluso dijo que tenía que perder peso. Casi renuncio, pero juré que me quedaría aquí hasta que él [Angulo] saliera," declaró a Forbes.

Amezola informó que ella y su abogado sospechaban que se estaban preparando para deshacerse de ella cuando Ospina le envió dos correos electrónicos en inglés sobre su desempeño. Incluso alegó que uno de esos correos fue enviado mientras estaba de vacaciones fuera del país.

Amezola dijo a People en Español que la razón que le dieron para despedirla es que no cumplía con la calidad que exige la empresa.

Amezola fue llamada posteriormente a la oficina de Ospina, donde estaba un representante de Recursos Humanos de la televisora, quien le dio los papeles para que renunciara, pero ella se negó. Fue escoltada fuera del edificio, en ese momento no sabía que Angulo ya había renunciado.

Angulo tambén fue despedido hace algunos años de Univisión, donde se despeñó como ejecutivo desde el 2005 hasta el 2010, después que esta empresa condujo una investigación sobre acoso sexual en su contra.

El vocero de la televisora, Marco Antonio González, dijo a People que por políticas de la empresa no hacen comentarios sobre asuntos internos de recursos humanos ni litigios pendientes.

Además expresó que “en LBI Media tenemos una política estricta contra el hostigamiento y tomamos estas acusaciones en serio.”

La demanda de Amezola vs Angulo y Liberman Broadcasting Inc todavía está pendiente en tribunales.