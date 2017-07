Los Angeles- El jugador Jonathan dos Santos fue presentado hoy de manera oficial por el Galaxy de Los Ángeles y el internacional mexicano aseguró que llegaba a una gran liga para crecer, seguir en la selección nacional y ganar títulos, si era posible este mismo año.

Así de contundente habló el nuevo jugador del Galaxy, que dejó al Villarreal de la Liga española para convertirse en el tercer extranjero Designado que tiene el equipo de Los Ángeles, incluido su hermano Giovani, que admitió fue una de las razones por las que al final se decidió llegar a la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

"He llegado a una liga donde ya están grandes figuras como David Villa, Sebastian Giovinco, Andrea Pirlo, mi hermano Giovani, y no tengo más objetivos que seguir creciendo como jugador, seguir con la selección de México, ganar títulos y ser un referente dentro del equipo", destacó dos Santos durante la rueda de prensa de su presentación.

El nuevo jugador del Galaxy, de 27 años, admitió que la presencia de su hermano con el equipo angelino fue decisiva a la hora de tomar la decisión de llegar a la MLS y con el equipo angelino.

"Me habló muy bien de todo lo que me podía encontrar tanto a nivel personal, de organización y deportivo, además de tener la gran oportunidad de ver cumplido nuestro sueño de volver a jugar juntos como profesionales", destacó dos Santos, que rechazó la idea que su hermano haya bajado de nivel. "No lo creo, pienso que desde que llegó ha sido una referencia y ahora más".

Sin embargo, la realidad deportiva por la que atraviesa el Galaxy, noveno en la Conferencia Oeste, con apenas 20 puntos, y el despido del entrenador Curt Onalfo, para ser sustituido por el veterano de origen alemán Sigi Schmidt demuestran la grave crisis deportiva por la que atraviesan.

El Galaxy, tras la marcha de Bruce Arena como seleccionador de Estados Unidos, han tenido hasta ahora un pobre actuación en la liga, sin que el hermano mayor de los dos Santos, Giovani, haya hecho nada especial por cambiar la marcha perdedora del equipo.

Nada de eso importa a Jonathan que reiteró que llegaba a una gran liga, "a la que en un futuro todos van a querer jugar" por lo grande que se haga y en la que quiere ser también un referente.

"Los que ahora critican que se venga a jugar a la MLS, estoy seguro que luego van a querer estar también en la competición", destacó dos Santos, por el que el Galaxy pagó cinco millones de dólares al Villarreal.

En este sentido, en el económico, negó que tomase la decisión de llegar al Galaxy porque iba a ganar mucho más dinero, sino que hubo otros factores que pesaron más.

"Llego porque quiero crecer como futbolista y persona, no creo que vaya a ganar mucho más de lo que recibía con el Villarreal, por lo tanto el factor dinero no tuvo nada que ver con mi decisión", señaló dos Santos, "Tampoco es cierto que rechacé al América, simplemente llegaron al final a tener contactos, pero el Galaxy llevaba ya mucho tiempo que quería mi fichaje".

También negó que el entrenador de la selección de México, Juan Carlos Osorio, les hubiese dicho personalmente a los jugadores que no se decidiesen a llegar a la MLS y continuasen en el fútbol europeo.

"Personalmente nunca le escuche decir eso", declaró dos Santos, que por el contrario defendió la labor de Osorio y su sistema de rotaciones. "Creo que es algo positivo, que ya vivimos en la Copa Confederaciones, donde todos los jugadores estaban preparados para salir al campo en cualquier momento".

Dos Santos destacó que el sistema de rotaciones era bueno porque generaba más competitividad entre todos los jugadores y los entrenamientos eran más intensos.