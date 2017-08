Mauro Boselli iguala a Tita como segundo mejor goleador de la historia del club

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauro Boselli puso su nombre con letras de oro en los anales históricos del León. Además de darle tres valiosos puntos a los Panzas Verdes con su gol ante el Puebla el miércoles pasado, el delantero argentino llegó a 97 dianas para igualar a Milton Queiroz como segundo máximo romperredes del club

Ambos jugadores sólo son superados por Adalberto López, quien logró 136 anotaciones.

Boselli suma 82 dianas en la Liga, 10 en la Copa, 4 en la Libertadores y una en la Concachampions.

Cuando está muy cerca de llegar a un centenar de anotaciones con el cuadro esmeralda, el argentino prefiere concentrarse en los objetivos grupales.

"Me siento honrado de pertenecer a ese grupo selecto de jugadores en un club tan grande como es León y voy a seguir trabajando para seguir haciendo más grande al club y luego mi nombre en mi institución", expresó.

"No estoy pensando en eso todo el tiempo, hoy me preocupa más el funcionamiento del equipo. El miércoleshice un gol importante porque era una marca de un jugador histórico, pero me importaba más el triunfo".