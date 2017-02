House of Blues Anaheim volverá abrir sus puertas en nuevo local

Hay muy buenas noticias para los aficionados a la música de la región.

La nueva House of Blues de Anaheim está a punto de abrir en su nuevo sitio en el centro comercial Anaheim GardenWalk. El lugar contará con cuatro escenarios: uno grande con 2.200 asientos, uno mediano, y dos pequeños para clientes del Club VIP y otro que estará dentro del restaurante.

“Esta ubicación y punto de encuentro de tal tamaño, hemos doblado lo que éramos antes, y, por ello, enos ha dejado expandirnos, dijo Ben Weeden, jefe de operaciones de entretenimiento de House of Blues Anaheim, a The Orange County Register durante un tour recientemente para los medios. “En este negocio se trata de los shows y de traer una diversidad de espectáculos ya que el mantra de House of Blues es ‘unidad y diversidad’”.

El concierto de estreno será el martes, 28 de febrero con el grupo musical punk Social Distortion y luego seguirán con otros talentos latinos. Dado la clientela que vive por aqui, dijo Weeden, la compañía quiere traer grupos que interesen a la comunidad latina como Café Tacvba (9 y 10 de marzo), Julieta Venegas (16 de marzo), Ramón Ayala (14 y 15 de abril) y Santana (11 de septiembre).

“Tuvimos a Ramón Ayala antes y siempre se nos agotan las entradas”, dijo Weeden. “Con Santana, le tuvimos en residencia en Las Vegas pero es tan importante que tengamos esta diversidad, y más estando ubicados en el Condado de la Naranja, que nos parece que cuanto más mejor”.

House of Blues de Anaheim: 400 W Disney Way, #337, Anaheim, CA 92802. (714) 778-2583; www.houseofblues.com/anaheim.