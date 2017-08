California celebra aniversario de DACA con manifestaciones

Los Ángeles >> Decenas de jóvenes amparados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en California salieron en varias ciudades del estado a defender el programa al cumplirse cinco años de su entrada en vigor y ante la posibilidad de su eliminación por la Administración Trump.

"En Los Ángeles hicimos varias acciones para concienciar a todos sobre la importancia de este amparo y de esta lucha que no sólo es de los amparados de DACA, si nosotros perdemos el beneficio todos los inmigrantes perderán", dijo Melody Klingenfuss, vocera de California Dream Network en Los Ángeles

En la gran urbe californiana las acciones comenzaron con la instalaciones de pancartas gigantes en las principales autopistas de la ciudad donde se leía "LA Stands With DACA" (LA apoya DACA). Después, una caravana con manifestantes se desplazó por varios puntos claves de la ciudad y el condado.

El objetivo de algunas de estas concentraciones fueron las oficinas de representación de congresistas republicanos.

En Santa Clarita los manifestantes se apostaron frente a la sede del congresista Steve Knight. Las protestas llegaron hasta el condado Orange, una de las áreas más republicanas del estado, y en la oficina del congresista Ed Royce se escucharon las voces de los "soñadores", como se conoce a los beneficiarios de DACA.

En Huntington Beach un grupo de constituyentes del distrito CA-48 se mantuvo fuera de la oficina del congresista Dana Rohrabacher para mostrar su apoyo a DACA y solidarizarse contra el racismo y el odio.

En la capital del estado, Sacramento, las manifestaciones se dieron en el Capitolio, donde el fiscal general Xavier Becerra ratificó su apoyo al programa en compañía de otros 20 procuradores.

La Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara mostró su respaldo oficial a DACA y reconoció a varios estudiantes protegidos por dicho programa, que varios fiscales generales encabezados por el de Texas, Ken Paxton, han pedido al presidente Donald Trump eliminar.

Esos fiscales han advertido que si no se actúa contra el DACA antes del 5 de septiembre, recurrirán a los tribunales.

En San Francisco los actos se dieron todo el día. Incluso en la estación del metro de Montgomery hubo acciones a favor del DACA, que protege de ser deportados a unos 800.000 jóvenes indocumentados llegados al país de niños.

"California se ha destacado por apoyarnos, fue uno de los primeros estados que pasó una ley a favor de los 'dreamers' pero no debemos bajar la guardia", aseguró José Hernández, favorecido por el amparo.

Las acciones por el quinto aniversario de DACA también se dieron en San José, Modesto, Bakersfield, San Diego, Fresno y Riverside, entre otras ciudades, donde los participantes prometieron continuar con las manifestaciones.

"Vamos a seguir en esta lucha, esto no es solo de un día, no vamos a parar hasta no conseguir la legalización para todos", vaticinó Klingenfuss.