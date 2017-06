Activistas de inmigración: Los residentes deben hacer valer sus derechos

Los activistas de los derechos de los inmigrantes temen que, la dura posición del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, amenace cada vez más los derechos de los residentes permanentes legales e incluso de los ciudadanos estadounidenses.

Días después de que una mujer de San Bernardino dijo que fue detenida por las autoridades de inmigración para ser deportada a pesar de ser una ciudadana estadounidense, los organizadores están instando a los inmigrantes indocumentados, residentes permanentes legales y ciudadanos estadounidenses a que lleven consigo cualquier tipo de identificación.

"Es alarmante", dijo Jennaya Dunlap, con la Inland Coalition of Immigrant Justice. "Parece que estamos regresando a una época de discriminación racial y criminalización masiva de la comunidad de inmigrantes, independientemente de que tengan o no estatus".

Guadalupe Plascencia, de 59 años, dijo que fue detenida en marzo en una orden judicial por no haber declarado en un caso de 2007 en Ontario. Fue arrestada por agentes de inmigración al salir de la cárcel al día siguiente.

Plascencia fue liberada después de que su hija le mostró su pasaporte. Su abogado dice que fue detenida por inmigración al menos una hora. Ella archivó un aviso de una demanda con el departamento del sheriff del condado de San Bernardino en contra de la agencia de inmigración o ICE.

ICE dijo que la agencia no detendría a nadie si saben que es un ciudadano de los EEUU.

"ICE nunca tomaría acciones de ejecución en su contra o detener a un individuo si había evidencia que indicaba que la persona era un ciudadano estadounidense. En caso de que tal información salga a la luz, la agencia tomará medidas inmediatas para abordar el asunto ", de acuerdo con una declaración proporcionada por la portavoz Virginia Kice.

Los activistas de los derechos de los inmigrantes dicen que esto no ha sido un caso aislado desde que Trump asumió el cargo. Otros ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido detenidos por ICE en Inland Empire, en casos documentados por organizaciones que forman parte de la Inland Coalition for Immigrant Justice, dijeron los organizadores.

Emilio García, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, Inc., dijo que conoce dos casos recientes en el área en los cuales dos residentes legales permanentes han sido detenidos en West Valley en San Bernardino, y han tenido que mostrar documentación para evitar ser entregados a ICE. García también dijo que un ciudadano estadounidense tenía que probar su ciudadanía para ser liberado por las autoridades de inmigración.

En su declaración, Kice dijo, "ICE no puede hacer determinaciones finales de la ciudadanía. Más bien, tales determinaciones son hechas por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o por el Departamento de Estado ".

"Lo que sucede con el Presidente Trump es que los funcionarios de ICE y la Patrulla Fronteriza se sienten más valientes para hacer cosas que no habrían hecho antes", dijo García.

Debido a esto, los defensores de los derechos de los inmigrantes en Inland Empire, dijeron que es crucial para la gente a informar de tales hechos a grupos como la Inland Coalition for Immigrant Justice para ayudarles a obtener ayuda legal.

En cuanto a Plascencia, su caso fue reportado por primera vez a la línea directa de información sobre inmigrantes. Los organizadores luego se acercaron a ella, y con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles, posteriormente presentaron un reclamo ante el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas.

"Nuestra preocupación es que podamos empezar a ver más de esto ya que ICE y la Patrulla Fronteriza siguen aumentando sus tácticas para deportar a más inmigrantes indocumentados", dijo Javier Hernández, director de la Coalición de Inland para la Justicia de los Inmigrantes. Hernández dijo que si residentes legales permanentes o ciudadanos estadounidenses se encuentran detenidos por ICE, deben inmediatamente dejar que los agentes de inmigración sepan que están legalmente aquí en los EE.UU. Además, no deben firmar ningún documento que no entiendan, y pedir hablar con un abogado .

Para Hernández, los ciudadanos estadounidenses están siendo enfocados desde que Trump asumió el cargo.

"Eso es algo muy preocupante", dijo. "Todo el mundo que se ajuste a un determinado criterio puede ser el objetivo."