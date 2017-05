Un congresista republicano apoya un posible proceso de destitución a Trump

Washington.- El congresista republicano Justin Amash se mostró a favor de abrir un proceso de destitución o "impeachment" al presidente, Donald Trump, si se demuestra que presionó al exdirector del FBI James Comey para que abandonara la investigación de uno de sus asesores por sus vínculos con Rusia.

Amash, congresista de Michigan, contestó afirmativamente cuando la prensa le preguntó en los pasillos del Capitolio de Washington sobre si sería necesario abrir un juicio político por la supuesta obstrucción a la justicia de Trump.

Según publicó ayer el diario The New York Times, Comey, destituido por Trump la semana pasada, apuntó en unas notas que el presidente le pidió en privado abandonar la investigación de su ex asesor nacional de Inteligencia Michael Flynn por sus vínculos con Rusia el día después de la dimisión de este en febrero.

Asimismo, Amash aseguró que confía más en la palabra de Comey que en la de Trump, después de que la Casa Blanca asegurara que el presidente jamás pidió el fin de la investigación a Flynn y que lo que se desprende de las supuestas notas de Comey no es "fidedigno".

El congresista es el primer republicano que se expresa públicamente a favor de un "impeachment" y sus comentario se dan después de que el senador del mismo partido John McCain dijera que las revelaciones derivadas del despido de Comey sitúan ya la situación al nivel del "Watergate", el escándalo que llevó a la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974.

Para que se inicie el proceso de "impeachment", la Cámara de Representantes necesitaría todos los votos demócratas (actualmente 193) más algo más de una veintena de republicanos que abandonen la disciplina de un partido que, por ahora, está del lado de Trump.

Por el momento, la estrategia demócrata se centra en ampliar la investigación sobre la posible coordinación de la campaña de Trump con el gobierno ruso para boicotear las posibilidades de la demócrata Hillary Clinton en las elecciones de 2016, así como en conocer las razones que llevaron a la salida de Comey, líder de la investigación de los lazos con el Kremlin hasta entonces.

El liderazgo demócrata quiere que se designe un fiscal especial independiente para investigar la posible colusión del equipo de Trump con Rusia, al tiempo que hoy indicó su intención de forzar un voto de procedimiento para crear una comisión especial para indagar en el escándalo, que el mandatario ha pedido abiertamente que se archive.