Corte ordena juicio a alguacil por muerte de joven hispano en California

Los Ángeles.- Un juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California determinó llevar a juicio a un oficial de alguaciles, que en 2013 disparó contra un joven hispano causando su muerte, debido a que las versiones de los oficiales y de los testigos no coinciden.

El juez Milan Smith determinó hoy llevar a juicio al oficial Erick Gelhaus, quien cuenta con 24 años de servicio y 19 como instructor de armas, por haber disparado dando muerte al joven Andy López, de 13 años de edad, el 22 octubre de 2013 en un lote vacío en Santa Rosa, ciudad de mayoría blanca con 29 % de población hispana.

De acuerdo al reporte oficial de los hechos, el día del incidente mortal Andy López, estudiante de octavo grado, se encontraba en una calle junto a un lote baldío de Santa Rosa, al noroeste de San Francisco (California), jugando con una réplica de un fusil de asalto pasadas las tres de la tarde.

El joven, detalla el reporte, vestía un suéter con capucha cuando fue visto por los oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de Sonoma, Erick Gelhaus y Michael Schemmel, los cuales encendieron las luces de alerta de su patrulla mientras pedían refuerzos.

Uno de los oficiales emitió al joven, que estaba de espaldas a ellos, la orden de soltar el arma y darse la vuelta. El estudiante comenzó a girar sin soltar el rifle, en un movimiento que llevó a Gelhaus a temer por su vida y la de su compañero, en especial cuando vio el cañón del arma, según explicó.

López cayó muerto tras recibir siete de los ocho disparos que efectuó el oficial.

"La pregunta es ¿cuáles son los hechos? Y en este caso los hechos varían al menos en seis hechos materiales", dijo hoy el juez Milan Smith al dirigirse al abogado Gerald Peters que representa a la familia de López.

Según el recuento de los hechos pasaron tres segundos entre la orden dada al joven de soltar el arma y los disparos de Gelhaus.

"La policía no tiene licencia para matar adolescentes en tres segundos, sobre todo cuando ese oficial dice que el arma no estaba apuntando hacia él o aun llegando a apuntarle y si otros dicen lo mismo. Esa no es la ley", dictó Smith hoy en la sede de Pasadena de la Corte de Apelaciones al dirigirse a Noah Blechman, abogado de Gelhaus.

Según la investigación, Gelhaus declaró que creyó que era un AK-47 verdadero ya que el fusil no tenía en su cañón el distintivo naranja propio de las réplicas.

La familia de López presentó una demanda civil por la violación de sus derechos civiles en noviembre de 2013.

En julio de 2014, en una decisión que generó protestas y alteración del orden público, la fiscal del Distrito del Condado de Sonoma, Jill Ravitch, anunció que no había encontrado razones suficientes para presentar cargos criminales contra el alguacil, quien regresó al servicio en agosto de ese año.

En octubre de 2015 la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma anunció la adquisición de la propiedad del lote donde el 22 de octubre del 2013 Gelhaus disparó dando muerte a Andy López, para construir un parque que beneficie la comunidad de la zona.

La organización comunitaria "Justicia para Andy López" ha venido impulsando la idea de construir el parque en memoria del joven hispano, como parte de "un acto de justicia" en el sitio donde fue abatido y donde ahora se levanta un monumento temporal en su memoria.