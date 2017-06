La parálisis cerebral no detiene a Lizbeth Gómez, la impulsa

Cuando se le preguntó si habrá algo especial en la graduación de su escuela preparatoria, Lizbeth Gómez mira hacia abajo y tímidamente dice: "Seré valedictorian" (una estudiante graduada con las mejores calificaciones).

Después de charlar con esta joven de 17 años de edad durante casi dos horas, es asombroso que lo revele (ser valedictorian) tan tarde en una entrevista. Pero cuando se conoce a Gómez, se llega a comprender que ser humilde es más que un valor.

La humildad es parte de lo que ella es.

Nacida con parálisis cerebral, esta estudiante de último grado de Century High School supera los estereotipos. Pero lo hace en silencio.

Entre sus logros, esta adolescente soldó un auto de carreras que ganó un primer lugar en una competencia reciente. También está en el equipo de tenis de la escuela que pasó a la segunda ronda de los ‘playoffs’. Gómez dio el discurso de graduación ante cientos de estudiantes de los Centros Académicos de Nicholas y sus familias.

En pocos meses, se convertirá en estudiante de primer año en la Universidad de Stanford, donde le han otorgado una beca de casi cuatro años de duración, que abre unas puertas que apenas sabía que existían hasta hace un año.

Nacida y criada en Santa Ana, Gómez planea seguir adelante y obtener un doctorado en bioingeniería. ¿Por qué elegir un campo tan específico a tan temprana edad?

Gómez está en una misión para hacer la vida más fácil a las personas que luchan con la parálisis cerebral.

Ella tiene síntomas relativamente leves. Pero su gemela, Elizabeth, tiene un momento muy difícil.

El objetivo de esta adolescente es nada menos que reducir el impacto de la parálisis cerebral a escala global.

Imposible, ¿dices?

Considere esto: Una vez a la semana, Gómez viaja más de dos horas en autobús para escribir código especializado en UCI para la investigación de química cuántica.

Mirando hacia el futuro

Mientras Gómez camina por los largos pasillos de su escuela secundaria en Santa Ana, gira su cadera izquierda con tanta atención como le dio a los doctores que le dijeron que no subiera a los árboles cuando era niña.

Sí, Gómez solía volver un poco loca a su madre corriendo por los árboles e ignorando las advertencias de su mamá sobre el asma. Pero en la escuela secundaria, todo el mundo estaba acostumbrado a la manera de ser de la adolescente.

Cuando su mamá sugirió que Gómez podría ser enfermera, su hija dijo que sería médica.

Gómez es muy consciente de que sus circunstancias podrían ser diferentes. Las gemelas nacieron dos meses antes, y les faltaba oxígeno. Lizbeth fue la primera nacida. Ambas hermanas crecieron bajo terapia. La nueva estudiante de Stanford aprendió a caminar cuando tenía un año de edad. Hoy, su hermana todavía usa una silla de ruedas.

Gómez aprendió a leer cuando tenía 4 años. Su hermana comenzó a aprender a leer a los 7 años.

Sin embargo, las gemelas nunca están separadas. En vez de juegos al aire libre, Gómez jugó juegos de mesa con su hermana cuando eran más jóvenes.

"Cada uno de mis deseos de cumpleaños", escribió en un borrador de su discurso para la graduación Nicholas Centers, "ha sido que mi hermana recobre la capacidad de caminar y compartir conmigo las maravillas de la vida".

"Sin embargo, a lo largo de los años mi deseo no se ha cumplido y como resultado, me he decidido a entender mejor la parálisis cerebral y hacer algo al respecto".

La familia importa

Quizás la cosa más importante a entender sobre los Gómez es que abrazan dos de las fuerzas más de grandes en la galaxia - familia y educación.

Sus padres dejaron un pueblito en Jalisco en busca de una vida mejor. Hoy en día, su madre es ama de casa de tiempo completo, y el papá trabaja como maquinista.

El hijo menor de la pareja tiene 14 años. Los otros tres más son estudiantes en un colegio comunitario. En el otoño, la hermana de Lizbeth, Elizabeth, se unirá a ellos.

La familia de ocho miembros solía compartir un apartamento de un dormitorio. Hoy en día, son sólo seis personas en la acogedora unidad.

Sin embargo, en algunos aspectos, Gómez ha agregado dos nuevas familias mientras transita a través de la escuela preparatoria.

Tiene su familia en la Century High School, que incluye a estudiantes, profesores y su director Jonathan Swanson. Y ahí está su familia del Nicholas Academic Centers.

Cuando un amigo le contó a Gómez el año pasado sobre el nuevo centro en Century, no tenía idea de cómo solicitar entrar a la universidad. Ella se inscribió ese día.

El primer centro comenzó hace casi una década. Hoy en día, el programa incluye tres campus y mentores de unos 640 estudiantes.

Rosa Díaz, directora del centro, dice que al principio el programa Century no iba a incluir a las personas mayores. Ella explica que por lo general sólo admite a los estudiantes que comienzan en su segundo año así que hay tiempo para aumentar las habilidades antes de aplicar a la universidad.

Pero Díaz y su personal se dieron cuenta de que admitir a las personas mayores ayudaría a inspirar a los estudiantes más jóvenes a tener éxito.

"Tenemos tres metas", ofrece. "Para ingresarlos en la universidad de su elección, para ayudarles a graduarse de la universidad, para ayudarlos a llevar una vida exitosa".