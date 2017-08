La serie sobre la vida de Lupita D'Alessio tratará ser historia fiel

CIUDAD DE MÉXICO.- La vida de Lupita D'Alessio será retratada sin tapujos, haciendo énfasis en sus problemas financieros, abusos físicos, psicológicos y de adicciones.

Sin embargo, el objetivo de la serie Hoy Voy A Cambiar no sólo es contar una historia, sino crear conciencia en las personas que atraviesan problemas con drogas.

"Se trata de contar lo que sufren los narcodependientes y no de promover el narcotráfico, es una serie que tiene como objetivo hacer recapacitar a la gente que tiene esos problemas.

"Lupita D'Alessio abrió su corazón y nos platicó sus peores momentos. Nos platicó sus crisis en medio de las adicciones, de los pleitos en sus matrimonios”.

"Habló de los conflictos con sus hijos, todo esto está plasmado en la serie", afirmó el productor Rubén Galindo, en entrevista.

A pesar del desgaste físico de las actrices Mariana Torres y Gabriela Roel, quienes interpretan a la cantante en las etapas de joven y adulta, respectivamente, el resultado es fenomenal, según comentó Torres.

"En las escenas de excesos me entró mucha ansiedad, no podía dormir, eran partes donde yo tenía que meterme muchas pastillas, cocaína (en la pantalla se trata de azúcar glass), entonces era mucho dulce todo el día, no podía dormir.

"La taquicardia, la ansiedad y al día siguiente volver a tener llamado con escenas igual de complicadas, físicamente fue muy agotador para mí, desgastante, pero me sentí muy reconocida por los directores", confesó Torres.

La intérprete de "Mudanzas", rememoró Galindo, pidió contar su historia de manera objetiva, libre de prejuicios.

"Es una serie muy atrevida que le dice a las cosas por su nombre y no se anda con rodeos, sólo nos pidió contar tal cual el fondo en sus adicciones, su conversión al cristianismo y que no se distorsionara la relación con sus hijos", comentó Galindo.

Para ello, la preparación fue fundamental en los integrantes del melodrama, por lo que Televisa proporcionó a los actores todo tipo de material visual.

"Los productores me dieron acceso a videos confidenciales que tiene la empresa, eso me ayudó mucho para interpretarla. Tomé clases de canto aunque se respeta la voz de ella (Lupita)", dijo Torres.