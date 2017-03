A celebrar las graduaciones... pero seguros y sobrios

Fernando Castellanos, un estudiante de la Preparatoria Pacific en San Bernardino, conoce muy bien las consecuencias de manejar bajo la influencia del alcohol: hace 4 años perdió a su primo de 17 años en un accidente ocurrido en Muscoy, y aunque él no había tomado, sí lo hizo el conductor.

Las fiestas de promociones están a la vuela de la esquina para aquellos que están por graduarse en las preparatorias este año.

“Nosotros fuimos específicamente seleccionados para realizar un cambio entre los jóvenes. Yo les voy a decir a mis compañeros que lo piensen dos veces antes de conducir,” dijo Castellanos, de 17 años quien aspira hacerse arquitecto en San Diego.

Campaña de conciencia

El Distrito Escolar Unificado de la ciudad de San Bernardino inició una campaña en la que involucró a unos 300 jóvenes de las 10 preparatorias de este distrito, para que reproduzcan el mensaje entre sus compañeros de no conducir y consumir alcohol.

Esta actividad se realizó en la Preparatoria Indian Springs, donde se reunieron con personas en uniformes: policías, sheriff, patrulleros de camino y los estudiantes, quienes tenían una camiseta que decía el eslogan de la campaña ‘No seas creído. Mantente seguro y sobrio.’

Las estudiantes de Beverly Bautista y Jackie López presentaron el video ‘Fluffy loves you’ donde muestran a un joven preparándose para su fiesta de promoción, quien coloca unas botellas de alcohol en su mochila mientras se despide de su mascota. Luego llega un oficial a su casa, con la misma mochila vacía. Al final se lee: esta historia pudo haber terminado diferente.

“Ahora nuestro trabajo es regresar a las escuelas y alentar a los compañeros a mantenerse seguros y sobrios,” dijo Brianna Poot, de 18 años, otra estudiante de Indian Springs.

Esta joven afirmó haber aprendido que beber alcohol y hacer drogas no son las cosas correctas para divertirte, y que la noche de graduación es algo que se debe recordar y apreciar por el resto de la vida.

“A mí me gusta divertirme y puedo hacerlo sin drogas,” señaló.

Además confesó haber visto estudiantes bebiendo en fiestas. De hecho, ella perdió hace dos años a una amiga de 15 años, por culpa de un conductor borracho.

“Mis padres no me permiten beber, y estoy contenta con ello, porque también he visto cómo les han suspendido a jóvenes sus licencias y les han quitado sus coches,” dijo.

Cero tolerancia

La organización Madres Contra Conductores Ebrios (MADD, por su sigla en inglés) señala que el alcohol en menores es una droga ilegal, por lo que los padres necesitan tener cero tolerancia.

MADD además informa que cuando se combina alcohol con jóvenes para impresionar a los amigos, pueden ocurrir situaciones peligrosas. Cada año mueren 4,700 jóvenes menores por manejar bajo la influencia del alcohol.

Asimismo, indican que los jóvenes que consumen alcohol antes de los 15 años, están 4 veces más propensos en convertirse en alcohólicos.

La estudiante Paola Montoya, de 14 años dijo que “aprendí que uno puede perder su propia vida y la de otros. Los estudiantes vamos a encontrarnos en situaciones de ver a alguien bebiendo, y la verdad, para manejar hay que estar bien seguros,” dijo.

La Patrulla de Camino de California creó en 1996 el programa ‘Cada 15 Minutos’ porque alguien muere o resulta gravemente herido cada 15 minutos en un accidente automovilístico relacionado con el alcohol.

Este es un programa diseñado para crear conciencia entre los estudiantes de los últimos años de preparatoria, para enseñarles los retos de manejar y consumir alcohol, la responsabilidad de las decisiones que toman y el impacto que causan entre sus familias, amigos y la comunidad.

Las autoridades están pidiendo a todos los estudiantes que participan en las ceremonias de graduación y baile de primavera, a comprometerse a estar seguros y sobrios, para estar frente al volante.

“Tienes toda la vida por delante. No seas tonto haciendo algo que arriesgue tu futuro," dijo Poot.

Los estudiantes fueron exhortados a usar el hashtag #soberprom2017 para crear conciencia en las redes sociales.