"Despacito", la primera canción en español en ser número 1 en EEUU en 20 años

Miami.- "Despacito", del puertorriqueño Luis Fonsi, alcanzó esta semana el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard y se convirtió en la primera canción en español que consigue tal hito desde "Macarena" en 1996.

El tema de Fonsi junto a Daddy Yankee dio su impulso definitivo cuando el canadiense Justin Bieber se sumó al fenómeno con una nueva versión, y en la nueva actualización del Hot 100 llegó a lo más alto después de subir desde la tercera posición.

"Despacito" lidera la tabla por delante de "That's What I Like", de Bruno Mars" y "I'm The One", de DJ Khaled, segunda y tercera respectivamente.

La panameña Erika Ender, co-compositora de "Despacito", aseguró en un comunicado que ella y Fonsi "jamás" se imaginaron que iba a tener "un alcance tan inmenso", y que lo que sucedió con el tema es una "bendición" para sus participantes y también para la música latina a nivel mundial.

"El mundo entero está cantando y bailando en español", dijo.

Se trata de un acontecimiento que la música en español no había conseguido desde 1996, cuando la "Macarena", del dúo español Los del Río, remezclada por los Bayside Boys, llegó al número 1 en EE.UU. y lo mantuvo durante 14 semanas.

A su reinado en la lista mundial, hay que sumar la cantidad de listas Billboard latinas en las que "Despacito" también es número uno actualmente.

Pues por decimoquinta semana consecutiva esta canción con espíritu de balada pero con ritmo de reguetón está en cabeza de la lista Hot Latin Songs, seguida de "El Amante", de Nicky Jam, y "Chantaje" de Shakira junto a Maluma.

Además, también ostenta la primera posición en las listas Latin Airplay, Latin Digital Song Sales, Latin Streaming Songs y Latin Pop Songs.

El recopilatorio "Dance Latin #1 Hits 2.0: Los Éxitos del Momento" continúa por sexta semana consecutiva en el primer puesto de los Hot Latin Albums, una corona que ocupa desde su semana de debut hace cinco semanas.

En la lista de Regional Mexican Songs, el joven Christian Nodal mantiene por tercera semana su reinado con "Adiós amor", la canción que supuso su estreno en el ránking y que también aparece en el número 6 de Hot Latin Songs.

La leyenda Selena Quintanilla recuperó el número 1 de Regional Mexican Albums con su clásico "Amor prohibido", que ha estado 159 semanas en la lista.

Mientras, nadie quitó el número uno en la lista de Hot Latin Albums a los chicos de CNCO.

El estadounidense de padres dominicanos Prince Royce conservó el primer lugar de Tropical Songs con su "Deja vu" junto a Shakira, pero no pudo hacer lo propio en Tropical Albums, listado en el que el también estadounidense de origen boricua y dominicano Romeo Santos le arrebató la primera plaza con "Fórmula Vol.2", durante 112 semanas en el ránking.