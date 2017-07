Exhibición de arte en Anaheim te da ‘Las alas de la ciudad'

ANAHEIM >> En las culturas de todo el mundo, las alas tienen significados simbólicos.

Las alas pueden significar un ángel, velocidad o vuelo. Para muchos, las alas son un símbolo de libertad.

El artista mexicano Jorge Marín quiere que la gente visualice lo que sería tener alas, cuando su exhibición "Las Alas de la Ciudad" (The Wings of the City), se inaugure en Anaheim la próxima semana.

Nueve grandes esculturas de bronce fueron instaladas al aire libre en el área del Centro de Convenciones de Anaheim. Estarán expuestas hasta el 30 de septiembre, a lo largo de la pasarela de Palm Court, cerca del Hilton Anaheim y en la Arena Plaza junto a la avenida Katella.

Las esculturas barrocas y renacentistas de Marín muestran a hombres con alas, algunas con máscaras de aves y acrobacias posadas sobre una esfera, un pedestal o una plataforma.

La pieza principal, "Alas de México" (Wings of Mexico), invita a la gente a convertirse en parte del arte - los visitantes pueden estar en un pedestal entre dos grandes alas de bronce para una foto.

"Queremos que la gente juegue con las esculturas y la haga suya", dijo Elena Catalán, directora de Estudio Marín y curadora de la exposición. "Queremos, por un momento, que la gente sienta lo que sería tener alas. Queremos que se sientan como un superhéroe o un hombre con alas o un pájaro. Queremos que se imaginen que pueden ser este tipo de cosas", dijo.

Después de mostrarse en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en 2010, la obra comenzó a exhibirse en ciudades de todo Texas en 2013. Anaheim es la primera ciudad de California en acoger la exhibición de arte itinerante. La exhibición de arte más reciente fue en Denver.

"Esta es una gran oportunidad para ver algunas esculturas de renombre mundial en Anaheim", dijo Tom Morton, director ejecutivo de Convención, Deportes y Entretenimiento en el Centro de Convenciones. "Es una exposición estupenda que la gente puede caminar e interactuar".

La ciudad, Visita Anaheim (Visit Anaheim), el Consulado de México en el condado de Orange y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo patrocinan el evento.

El objetivo es apoyar los lazos culturales con México. Morton dijo que la organización Visit Anaheim, el brazo de la comercialización de la ciudad, cubrirá el costo del transporte y de la instalación de las piezas de arte.

Catalán dijo que la exposición es una celebración de los seres humanos. "Esta obra celebra la vida y la libertad."