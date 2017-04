Hijo de Pepe Aguilar se declara no culpable de tráfico de indocumentados

José Emiliano Aguilar, de nacionalidad estadounidense y quien continúa su proceso en libertad tras pagar una fianza de 15 mil dólares, fue detenido el pasado 14 de marzo en el puesto fronterizo de San Ysidro, en California, cuando en compañía de otra persona trató de ingresar a Estados Unidos metidos en el baúl del vehículo que conducía a cuatro ciudadanos chinos que no tenían permisos de entrada.



Su abogado, Jeremy Warren, solicitó a la corte que su cliente no se presentara hoy dado que no era obligatorio y también debido a la fuerte presencia de medios de comunicación que se dieron cita en el lugar.



El juez Mitchell D. Dembin fijó la siguiente audiencia para el 15 de mayo, a la que Aguilar deberá acudir obligatoriamente, confirmó el abogado.



A la comparecencia de hoy, también acudió el representante legal de los cuatro ciudadanos chinos, Fenjiao Feng, Yuanzhang Lin, Lingling Tang y Yiming Wang, quienes permanecen en Estados Unidos como testigos y se anticipa que serán deportados a su país una vez termine el juicio.



En la acusación, los ciudadanos chinos, de los cuales dos se dirigían a Los Ángeles y los otros dos a Nueva York, dijeron haber aceptado pagar entre "3.000 y 60.000 dólares" si lograban ingresar a Estados Unidos.



La madre del joven Aguilar, Carmen Treviño, también estuvo presente en la sala pero abandonó la corte tan pronto acabó la audiencia sin dar declaraciones a los representantes de los medios de comunicación congregados ahí.



A la salida de la audiencia, el abogado Jeremy Warren se limitó a leer una declaración preparada con anterioridad.



"La familia Aguilar agradece todo el amor y el apoyo demostrado por miles de personas en Estados Unidos, México y de todo el mundo", recitó.



"Siguen fuertes y unidos mientras apoyan a José Emiliano. Dan las gracias a todos por el apoyo y entendimiento mientras el caso progresa", concluyó.



Tras conocerse la noticia de la detención, el cantante Pepe Aguilar, quien se encontraba en España, expresó su apoyo y se mostró confiado en que su hijo podrá demostrar en un juicio que "no es un delincuente".



"Yo creo en mi hijo, mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probará", dijo el cantante en un vídeo subido a Youtube.