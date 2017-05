"Cuando Panamá vaya a un Mundial, el país se identificará con su equipo. Los niños querrán ser como Román (Torres), como Blas (Pérez), como (Aníbal) Godoy, porque estamos trabajando para que los jugadores sean ejemplos para el país", afirmó el seleccionador de la Roja.



'El Bolillo' Gómez recordó que cuando llegó al banquillo de la selección panameña, en 2014, los jugadores apenas se emocionaban con el himno y casi no sentían la camiseta nacional, pero gracias al trabajo en equipo se consiguió crear "sentido de pertenencia y familia".



"No he visto unos jugadores de fútbol de todos los que he manejado que quieran tanto a su selección que los de Panamá, que sufran más y que lloren más cuando pierden", aseguró.



Gómez habló durante una conferencia en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa a la que también asistió el vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ramón Cardoze.



Una vez que los jugadores han creado ese vínculo con el equipo nacional, apuntó Gómez, toca luchar para conseguir lo mismo con la afición.



"La selección es la unión de un país, el autoestima y el orgullo de un pueblo. La selección gana y todo el mundo trabaja bien al día siguiente", añadió.



Con 7 puntos, México lidera la clasificación del hexagonal final de las eliminatorias para el Mundial de Rusia de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



Le sigue Costa Rica con 6 y Panamá con 4, por lo que si las eliminatorias terminaran hoy, estos tres países tendrían los cupos directos a Rusia 2018.



Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Honduras, siguen en la clasificación con 3 puntos cada uno.



"Esta eliminatoria esta muy pareja, es difícil para Costa Rica, es difícil para Estados Unidos, para Panamá, para Honduras, para todos", afirmó el exseleccionador de Colombia, Ecuador y Guatemala.



Los próximos partidos clasificatorios de la selección panameña serán contra Costa Rica y Honduras, el 8 y el 13 de junio, respectivamente.