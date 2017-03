Dejan helados a aficionados mexicanos de beisbol

Los 16 mil presentes en el Estadio de los Charros pasó del júbilo a la total decepción en cuestión de minutos.

Los aficionados despidieron a Sergio Romo en la octava entrada bailando con el "El Mechón", llevando a la novena entrada una ventaja de 4 carreras sobre Italia.

Roberto Osuna y Óliver Pérez fallaron en sacar un out, se escapó la ventaja y se acabó la fiesta.

"¿Qué hacía jugando con el cuadro cerrado?", le cuestionaba un aficionado a otro.

"Venga, a levantar la cara, no pasa nada", gritaba otro para animar la salida de los aficionados, que caminaban cabizbajos.

Unos minutos antes, el Estadio de los Charros temblaba de los gritos y brincos de los mexicanos que celebraban las nueve carreras que habían puesto en la pizarra.

Incluso se respiraba la confianza en el ambiente, sabiendo que Joakim Soria, Sergio Romo y Roberto Osuna son un trío que parecía, hasta anoche, imposible de batear.

La sensación por Adrián González lleva 24 horas y contando.

Desde que llegó al aeropuerto hasta el primer juego de México en el Clásico Mundial de Beisbol, el "Titán" ha sido el pelotero mexicano más buscado.

Su día inició temprano en el hotel de concentración, el cual abandonó por varias horas para ir a comer con su familia.

A su regreso, aficionados ya lo esperaban para pedirle una foto o un autógrafo. González atendió a cada uno de los presentes, incluso a los que la seguridad del equipo ya corría del hotel.

"¡Vamos Adrián, tú puedes!", le gritaron los seguidores mientras calentaba en la caja de bateo.

Los gritos continuaron cuando salió a la práctica de bateo. Después de casi una hora, González cerró el calentamiento con una sesión de fotos y autógrafos con aficionados que lo esperaban en las primeras filas, pegadas a la primera base.

"El Titán" volvió a sentir el apoyo cuando fue presentado, siendo el mexicano más aplaudido por los 16 mil presentes en su presentación y en cada turno al bat.

No importa que el capitán de México se fuera sin hit en la noche, el amor y admiración por él no cambió entre los aficionados mexicanos, que no se cansaron de aplaudirle al primera base toda la noche.