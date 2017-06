Documental exhibe la vida de un pandillero adolescente de Pomona

La película de Netflix 'They Call Us Monsters' cuestiona la justicia de acusar a menores como adultos en casos judiciales

Un miembro de la pandilla de Pomona condenado cuando era adolescente a 162 años de prisión por un tiroteo que dejó a la víctima paralizada es el tema de un documental que ahora se transmite en Netflix.

"They Call Us Monsters", creado por Ben Lear, hijo del productor Norman Lear, presenta a Jarad Nava, residente de Pomona, y otros dos adolescentes en el Barry J. Nidorf Juvenile Hall de Sylmar, y plantea la cuestión de si juzgarlos como adultos es correcto.

El programa sigue a los adolescentes, ya que están matriculados en una clase de guion de 20 semanas, algunos de los cuales están incluidos en el documental, así como un fragmento del corto resultante "Los".

Mientras que el documental presenta los antecedentes de los tres, incluye muchos detalles del caso de Nava, filmado en el Tribunal Superior de Pomona durante su juicio y sentencia.

Su abogado, Aniko Hoover, con sede en Ontario, no muestra una vigorosa defensa, pasando la oportunidad de interrogar a los testigos del estado y diciendo a la cámara que si usted ha optado por ir a juicio en lugar de tomar un acuerdo "se supone que debes perder". Ella le dijo a esta organización noticiosa que el montaje la retrataba en una falsa luz y que la familia, y el propio Nava, estaban satisfechos con su representación.

Su víctima, Yesinia Castro, le dice al cineasta que mientras Nava no debería pasar toda su vida en la cárcel, al menos debería tener 50 años.

A la edad de 18 años, en febrero de 2014, Nava fue condenado por un tiroteo ocurrido en 2012.

En el incidente del 29 de septiembre de 2012, Nava, que tenía 16 años en ese momento, y otro acusado, Alex Sandoval, condujeron en un automóvil en donde se encontraban las cuatro chicas. Justo antes de que comenzara el tiroteo, Nava gritó: "Vas a morir", dijo la policía en ese momento.

Dos de las chicas escaparon sin lesiones. Una de ellas recibió un disparo en el muslo y otra chica recibió un disparo en el abdomen, dijeron las autoridades. Castro está paralizada desde el pecho hacia abajo.

El caso de Nava fue a juicio, donde fue condenado por cuatro cargos de intento de homicidio y uno por haber disparado contra un vehículo automotor ocupado y por poseer un rifle o una escopeta corta.

Nava recibió su sentencia de más de un siglo. Sandoval tiene 30 años.

En el juicio, los fiscales argumentaron que Nava y Sandoval atacaron a las adolescentes porque eran hermanas o novias de miembros de pandillas rivales.

La apelación

El año pasado, un tribunal de apelación del estado confirmó la sentencia de 162 años de Nava.

Según el documental, una ley bastante nueva -que permite que los menores condenados como adultos a cadena perpetua reciban una audiencia de libertad condicional 15 años después de cumplir 18 años- Nava es elegible para libertad condicional en 2037 a la edad de 43 años.

Él está cumpliendo su condena en Chino, California.