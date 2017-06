Los hispanos reducen la brecha del uso de internet

Atlanta.- Los hispanos siguen rezagados en cuanto al uso de internet, aunque cada vez menos, de acuerdo con un reporte divulgado, que señala además que, aunque muchos hablen mayoritariamente en hablar inglés, prefieren contenido en español.

Un reporte de la empresa eMarketer, denominado "US Hispanics and Digital Usage: How They Differ from Non-Hispanics-and from One Another", estima que el 79,8 % de los hispanos utilizarán este año internet al menos una vez al mes, en comparación con el 83,7 % del total de la población estadounidense.

Los hispanos utilizan internet en la computadora un promedio de 4 horas y 26 minutos a la semana, mientras que la población en general accede a la red cerca de 5 horas y 32 minutos en promedio, de acuerdo con datos de Nielsen citados en el reporte.

Los latinos pasan cerca de 19 horas y 45 minutos en sus aplicaciones o en la red a través de su teléfono celular, en comparación con 17 horas y 49 minutos entre el total de la población.

En 2016, el 23 % de los hispanos tuvo acceso a internet en sus hogares solo a través del celular, en comparación con el 9 % entre los anglosajones.

La comunidad hispana tiene una mayor penetración en redes sociales, excepto Facebook, mientras que otras como WhatsApp tiene una presencia mucho mayor, incluso entre latinos de tercera generación.

Asimismo, el informe encontró que los hispanos, incluso los de tercera generación, buscan en internet contenido culturalmente adaptado hacia ellos o en español.

De acuerdo con el reporte, una encuesta Latinum Network para Facebook IQ, llevada a cabo en julio de 2016 entre hispanos de 18 a 55 años, encontró que el 62 % de los hispanos bilingües indicó que leen al menos la mitad del contenido en la web en español y el 69 % ven al menos la mitad de los vídeos en español.

La investigación encontró que el interés de esta comunidad por el contenido en español no se limita al lenguaje, sino que apela también a que sea información culturalmente relevante para ellos.

El reporte cita una encuesta de 2016 realizada por Yahoo en conjunto con Ipsos que encontró que la mayoría (54 %) de los hispanos de tercera generación "disfrutan o buscan activamente contenido en línea 'hecho a la medida' para hispanos y latinos".