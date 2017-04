Arrestan a abogado Rogelio Morales bajo cargos de extorsión

Tras nueve meses de investigación, las autoridades de Riverside arrestaron la noche del jueves 20 de abril al abogado en inmigración Rogelio Vergara Morales junto a su esposa Mireya Arias cuando regresaban a su hogar de compras.

Según las autoridades, la pareja fue arrestada alrededor de las 10:11 p.m. a escasas cuadras de su hogar en Riverside y trasladados al centro de detención Robert Presley en donde se les fijó una fianza de 770,000 dólares y 275,000 dólares, respectivamente.

Datos de la corte superior del condado de Riverside, en la misma ciudad, indican que Morales encara 58 cargos, incluyendo extorsión, robo, y acecho, así como intento de extorsión e intento de robo, entre otros. Mientras tanto, Arias, su actual esposa, enfrenta menos cargos, entre ellos intento de extorsión y robo en segundo grado.

La pareja está pactada para enfrentar a un juez el próximo 25 de abril.

El arresto de la pareja generó jubilo entre la comunidad inmigrante de la región de Inland Empire, pero sobre todo entre los empresarios demandados por Morales por supuesta discriminación de género.

Demandas a pequeños negocios

Todo comenzó en abril del año pasado cuando Morales entabló 10 demandas en un periodo de mes y medio a negocios pequeños de la zona de Riverside argumentando discriminación de género.

Días después de entablar la demanda y de notificar a los demandados, Morales les ofrecía arreglar la situación a cambio de entregarle 10,000 dólares.

Nélida Jiménez, dueña de Latinas Hair Cut, en Riverside, se encargó de organizar a los demandados y junto al apoyo de la abogada en inmigración Rosa Elena Sahagún realizaron una protesta en la oficina de Morales en Riverside en julio del año pasado.

“Yo no iba a darle nada a ese tipo, Nadie me iba a quitar mi dinero. Yo tuve valor y lo enfrenté, y gracias a que nos organizamos pudimos obtener justicia”, comentó Jiménez. “Ese tipo esta donde debe estar, allá ya no le hará daño a nadie más”.

En ese entonces, Morales se defendió alegando que la ley le permitía entablar el número de demandas que desearan todo con el fin de “erradicar” la discriminación de género.

Morales incluso anuncio un taller informativo en donde supuestamente enseñaría a otras personas a entablar demandas similares.

Indigación

El comportamiento de Morales generó indignación en la comunidad inmigrante local ya que solo atacaba a negocios pequeños con dueños latinos. Morales seleccionaba cuidadosamente el negocio a demandar, visitándolo días antes de acudir a recibir el servicio.

Días después, Arias visitaba el mismo lugar y pedía un servicio similar. La demanda era entablada cuando a Arias se le cobraba de más que a Morales, algo lógico según los empresarios ya que el servicio de corte de pelo a una mujer requiere de más atención y producto que al de un hombre.

Al paso del tiempo, varios de los cargos en contra de los demandados han sido desechados, lo que generó molestia en Morales al grado de demandar individualmente a varios empleados.

Cuando Morales fue expuesto por este reportero, intentó tomar represalia buscando una orden de alejamiento. Sin embargo, un juez desestimó la exigencia y falló a favor de este reportero argumentando solo ejercía su labor periodística protegida por la Constitución.

El arresto de Morales es prueba clara de que aquel que quiera aprovecharse de la comunidad encarara respuesta, señaló la abogada Rosa Elena Sahagún.

“La comunidad ya despertó y está organizada. Desde la primera protesta el mensaje fue claro, "no somos tu plan de retiro" y con ese mensaje, fue creciendo el apoyo a los pequeños negocios”, dijo Sahagún.

Comunidad organizada

El organizar a la comunidad afectó la vida de Sahagún al grado de buscar y obtener una orden de alejamiento en contra de Morales. Y es que Morales le enviaba mensajes amenazantes a través de páginas ficticias de redes sociales que después las autoridades señalaron provenían de su computadora.

Sahagún añadió que clave del éxito fue la labor del abogado Bryan Owens, quien representa legalmente a la mayoría de los demandados.

Se desconoce por el momento que ocurrirá con los casos pendientes en corte pero se sabe que Morales podría incluso perder la licencia para ejercer leyes en el estado de California.