Inmigrante indocumentado recibe trasplante de riñón tras once años de espera

Por 11 años, el joven de origen mexicano, Juan Manuel Medina, de 33 años estuvo en el Inland Empire a la espera de un riñón.

“El 23 de diciembre como a las 11 de la noche, me hablaron [del Centro Médico] de Loma Linda. Me dijeron que tenía 30 minutos para llegar al hospital. Allí me realizaron pruebas de laboratorio, me chequearon el corazón, todo para saber que no tenía infecciones. Eso duró como 3 horas”.

Así empezó el relato este joven, quien entró a cirugía el 24 de diciembre a las 4 de la mañana.

“Las personas del Instituto de Trasplante nos prepararon para que estuviéramos siempre listos para ese momento,” dijo.

No conoce el nombre, ni el grupo étnico de su donante, sólo sabe que es un hombre de 20 años del Inland Empire. Los doctores le enseñaron los exámenes realizados al riñón. “Estaba sanito, sin alcohol, ni drogas,” dijo Medina.

De acuerdo al protocolo, tienen que pasar unos tres 3 meses para que el Instituto de Trasplante pueda comunicarse con los familiares y preguntarles si quieren recibir una carta de agradecimiento del paciente que recibió el órgano. Unos prefieren el anonimato, mientras que otros quieren saber quién es la persona que tiene el órgano del ser querido.

Medina estuvo 11 años realizándose diálisis y su brazo, aún inflamado, refleja las huellas de ese tratamiento.

“Ahora puedo orinar, algo que no hacía y tomar cualquier cantidad de líquido: agua o jugos... Siento que tengo más energía,” mencionó con una amplia sonrisa.

Los primeros 3 meses son cruciales para saber si el cuerpo acepta el riñón.

“Los doctores estaban sorprendidos porque el riñón empezó a funcionar muy bien luego de la anestesia,” dijo.

Por seis meses estará tomando 10 medicamentos, al final, se quedará consumiendo una pastilla por el resto de su vida.

Al indagar por qué cree que lo escogieron, respondió que es una persona relativamente joven, sin ninguna otra complicación de salud.

“Mi familia está muy contenta y también la comunidad que me ayudó a recaudar más de $20,000” dijo.

Se refiere a los miembros de las iglesias católicas San Salvador, de Colton y Santa Catalina de Siena, de Rialto, así como a las tiendas Cárdenas de Fontana y Rialto, donde trabajo hace años y donde gerentes realizaron colectas en su nombre.

“Cuando salió la historia en este periódico, mucha gente hizo donaciones, incluso hasta me ofrecieron una cama,” dijo.

Al preguntarle si cree que su condición de indocumentado afectó en el proceso de trasplante, respondió: “esperé 11 años, una persona de este país espera un promedio de 5 a 6 años para recibir un trasplante de riñón, además de la presión de tener que recolectar más de $20,000. Tuve la suerte de tener un gran equipo que consiguió los lugares para las kermés y las comidas que se vendían. Solo… no lo hubiera logrado”.

Entre sus planes está estudiar justicia criminal y trabajar.

Medina afirmó que el 24 de diciembre le llegó el regalo, que califica como el mejor en sus 33 años de vida: un riñón y su cicatriz de 19 grapas, la describe como la más bonita que tiene.

“Me siento extraño, todo es como nuevo,” confesó.